Csabai Dánieltől, a vármegyei szövetség alelnökétől megtudtuk a Demeter Lehel ASE szervezésében a vármegyei szövetség támogatásával egy héten át intenzív foglalkozásokat tartottak a résztvevőknek. A tizenkét fiatal versenyző Mezőberényből, Orosházáról és Szarvasról érkezett.

A napi két edzés eredményességéről válogatott szinten is elismert edzők dolgoztak. A játékos csapat összekovácsoló feladatok segítettek a fiataloknak abban, hogy az igen komoly intenzitással folyó edzéstervet végig tudják dolgozni. A kemény munka nem várt elismeréssel is járt, hiszen az edzésre ellátogatott a legújabb világranglista 109. helyén álló Madarász Dóra sokszoros válogatott asztaliteniszező is, aki élménybeszámolót tartott eddigi eredményeiről. A fiatal tehetségek kérdéseket tehettek fel, és főként arra voltak kíváncsiak, hogy a legmagasabb szintű versenyekre hogyan hangol mentálisan a kiváló asztaliteniszező.

A kötetlen hangvételű beszélgetések után természetesen egyből ütőt ragadtak a lelkes fiatalok, és Madarász Dórával minden játékos üthetett néhány labdamenetet. Az edzés hét utolsó napján házi versenyen mérhették össze frissen megszerzett tudásukat a gyerekek, és a végén a legjobbak értékes tárgy díjazásban részesültek.