– Az állományunk számottevően nem változott, igaz értek bennünket veszteségek, de a távozókat próbáljuk megnyugtató módon pótolni. Kovács György átigazolása mindenesetre nagyon jó húzásnak tűnik, mert tapasztalatával és játékintelligenciájával nagy segítségére lehet a csapatnak – avatott a kerettel kapcsolatos részletekbe Borsi Attila elnök.

A házi gólkirálytól, Komlósi Miklóstól idén is termékeny játékot várnak. Fotó: Kiss Zoltán



A csabai vasutasoktól érkező tapasztalt játékmester mellett egy fiatal eleki védő, Bíró Bertold (24) érkezéséről is beszámolt, illetve Horváth Norbert (36) hazatéréséről a harmadik vonalba visszacsúszó szomszédvári Kevermesről.

Lesz három távozójuk is a piros-feketéknek. A tavasszal a csapathoz került Budás Gergő a konkurens Újkígyóshoz került, Lakatos Erhard mezőhegyesi színekben játszhat újra I. osztályú mérkőzést, Takács Balázsról viszont csak annyi információval rendelkeznek, hogy nem látogatja az edzéseket.

– Gondot jelent, hogy nem túl mély keretünk, egyelőre csupán tizenhat bevethető játékos áll rendelkezésre, ezért augusztus végéig még próbálunk igazolni. Mivel nincs utánpótlásunk, meríteni sem tudunk honnan, ki vagyunk szolgáltatva a piac szélsőségeinek – tette hozzá a sportvezető, aki szerint látszatra a bajnokság két csoportjából a déli tűnik erősebbnek.

Az átszervezés után eleve egy erősebb bajnokságra van kilátás, több a jó csapat, ezért nem lesz könnyű mérkőzés az idény során.

– A jelenlegi állapotok szerint bravúrnak tartanánk, ha sikerülne egy felsőházi helyet megcsípni, de amennyiben megnyugtató módon sikerül tovább erősítenünk a csapatot augusztus végéig, akkor ez alapelvárás lehet. Ebben sokat segíthetnek a lelkes szurkolók, akik tavaly is rendre nagy számban látogatták a mérkőzéseinket, s bízunk benne, hogy ez az előttünk álló évad során sem lesz másként – fejtette ki várakozásait Borsi Attila.