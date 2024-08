Mint arról Szabó Zoltán elnök tájékoztatást adott, az utóbbi időszakban nem megoldott kapus posztra nyomban két játékost is igazoltak. A kék-fehéreknél Farkas Zsolt lett a korosztályos és felnőtt kapusok edzője, ezzel párhuzamosan a játékengedélye is átkerült Dobozról. A poszttársa lesz Paronai Márk János, aki a támadó Molnár Martinnal egyetemben az UFC-ben pallérozódott az utóbbi évben. A szintén csatárként bevethető Nagy Zétény az Előre SE, a védő Nagy Dániel pedig a Gyulasport korosztályos csapatát erősítette eddig. Több ifista korú fiatal a felnőtt kerettel készült, ők ebből profitálhatnak saját korosztályú a küszöbön álló bajnokságban. Jó hír még a csapat háza tájáról, hogy Mohácsi Gergő is teljes edzésmunkát végez térdműtétje után.

Érték veszteségek is a kígyósiakat: Lászik Milán a Békéscsaba 1912 Előre II. csapatához került, Szilágyi Levente pedig a konkurens elekiek ajánlatát fogadta el.

– A keretben még történhetnek változások augusztus végéig, hiszen többen nem jelentkeztek a felkészülésre – mondta el Szabó Zoltán. – Velük, vagy nélkülük a célunk változatlan. Az alapszakaszt illetően olyan helyen kell végeznünk, ami tavasszal feljogosít bennünket a felsőházi rájátszásra, ott pedig már minden megtörténhet. Megfiatalított csapattal vágunk az évnek, a visszakerülők már bizonyítottak a saját korosztályukban. Bízunk benne, hogy a felnőttek között is megállják majd a helyüket, új lendületet hozva magukkal az öltözőbe és a pályára. Megfelelő ütemben, jó edzéslátogatottsággal és hozzáállással zajlik a felkészülés, a tesztmeccseken is egyre inkább visszakapjuk a pályán a tréningeken elsajátított dolgokat.