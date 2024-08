A két bajnok számára teljesen eltérően indult az esztendő. Míg a fürdővárosiak keretének Körösladányban összeszokott egyik fele remekül ötvöződött a tavalyi sikerekből jelentős érdemeket szerző maradókkal szemben, addig az Erős Károly vezette Tisza-partiaknál még nem állt össze minden fogaskerék. A sok képzett újonnan igazolt labdarúgó a jelek szerint egyelőre nem alkot ütőképes elegyet a régiekkel. A gyulaiak ennek függvényében győzelmi szándékkel lépnek pályára, a pont nélküli ellenfelükkel szemben.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a két együttes eltérő rajtja milyen veszélyeket rejteget ránk nézve. Természetesen nem becsüljük le a Földvárt, amelyről tudjuk, hogy jó erőkből álló, képzett csapatról van szó. Biztosan kiegyenesedik tehát, de a reményeink szerint ez nem most fog eljönni, és tudjuk folytatni a megkezdett sorozatunkat. A fiúk remek munkát végeznek a hétköznapokon, illetve a kvalitásunknak is betudható az eredményességünk, de a sikerért mindenhol meg kell dolgozni, így lesz ez az előttünk álló vasárnapon is. Szerencsére mindenki egészséges, így aztán teljes kerettel tudunk útra kelni – nyilatkozta Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője.

A 4. forduló műsora. Augusztus 18., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Budapest Honvéd II., Vasas FC II.–Szolnoki MÁV FC. 17.30: Tiszakécskei LC–Csepel TC, FC Dabas–Szegedi VSE, Monor SE–BKV Előre, Tiszaföldvár SE–Gyulai TFC, Pénzügyőr SE–Martfűi LSE, Hódmezővásárhelyi FC–Erzsébeti SMTK.