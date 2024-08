A grémium keddi ülésén túlzott színes lap halmozás miatt további öt egyesületet sújtott eltérő összegű pénzbüntetéssel. Egy piros lapot kapó játékos ügyében is eljárt, egy másik esetében pedig határozat hozatal nélkül született eltiltás.

Ami pedig a részleteket illeti, a FEB színes lapok halmozásárt a Tótkomlósi TC-t, a Békéscsabai MÁV SE-t és a Battonyai TK-t egyaránt 12 500, a Magyarbánhegyesi FC-t 15 000, míg a Nagyszénás SE-t 21 000 forint pénzbüntetéssel sújtotta. A Köröstarcsai KSK 10 00 forintot kényszerül befizetni a szurkolói sportszerűtlen megnyilvánulása miatt.

A játékosok esetében Papp Máténak (Nagyszénás SE) 1 soron következő bajnoki mérkőzést kell kihagynia, miként Mazán Pálnak (Csorvási SK) is, akit a Fegyelmi Szabályzat 9. § c. 3. pontja alapján határozat hozatala nélkül tiltottak el a sárga lap duplázása miatt.