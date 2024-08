Az eddigi mérkőzéseit eltérően teljesítette a két fél: a házigazdák a Monorral és a hozzájuk hasonlóan újonc Szegeddel együtt hibátlanul állnak a mezőny élén, a KTE fiataljai viszont még pont nélkül állnak a Szolnok, Tiszaföldvár, Dabas trióval együtt. Ha ebből indulunk ki, akkor egyértelműen a fürdővárosiak vállát nyomja az esélyesség terhe.

– Hiba lenne kiindulni az eddigi eredményekből, hiszen nagyon az elején járunk még az évnek, ezért nem is lehet levonni, ki milyen erőt képvisel – reagált a felvetésre Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője. – Második csapat léén ráadásul nem is igazán tudjuk mire számíthatunk. Mivel az NB I.-es gárda pénteken tudja le a játéknapot, bizonyára lesznek visszajátszók, akik azért más minőséget tudnak, ezt megtapasztalhattuk tavasszal a Körösladánnyal is. Mi igyekszünk a saját játékunkat rájuk erőltetni és természetesen három pontot begyűjteni. Szeretnénk egy szerethető csapatot, amely képes visszacsalogatni a lelátóra a nézőket, s ha rendre a tudásunk legjavát hozzuk, akkor ez biztosan összejön és az eredménytől függetlenül is elégedettek lehetünk. Szerencsére mindenki egészséges és jól dolgozott, bízunk benne, hogy ez így is marad.

A 3. forduló műsora. Augusztus 11., vasárnap, 11.00: Bp. Honvéd II.–Pénzügyőr SE. 17.00: Gyulai TFC–Kecskeméti TE II. 17.30: Erzsébeti SMTK–Vasas FC II., Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC, BKV Előre–Tiszaföldvár SE, Szegedi VSE–Monor SE, Tiszakécskei LC–FC Dabas, Csepel TC–Szolnoki MÁV FC.