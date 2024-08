Pénzügyőr SE–Gyulai Termál FC 1–3 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 100 néző. Vezette: Sipos Katalin (Sáfárik Patrik János, Pavlovics András).

Pénzügyőr: Steer – Kokas (Fenyvesi, 87.), Huszárik, Labát, Megyeri – Balázs (Kiss D., 69.), Bene, Varga Ö. (Harsány, 79.), Tóth K. (Kató, 69.) – Földi, Zöld (Bodnár, 79.). Vezetőedző: Seres Zsolt.

Gyula: Füstös – Malkócs, Szabó P., Wéber, Zabari – Czirok (Varga T., 80.), Katona (Trescsula, 46.) – Geiger, Zelenyánszki (Szabó Zs., 77.), Szilágyi (Vörös, 46.) – Ilyés (Csicsely, 87.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Varga Ö. (23.), ill. Zelenyánszki (47.), Trescsula (62.), Ilyés (73.),

A mérkőzés elején kimaradt egy nagy hazai lehetőség, a folytatásban viszont kiegyenlített küzdelem folyt. A sok szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, a kapuk sem igazán forogtak veszélyben. A félidő közepén egy labdaszerzést követően született meg a Pénzügyőr vezető gólja, melyet Varga Örs juttatott Füstös kapujába, 1–0. A gyulaiak próbáltak támadóbb szerkezetre átállni, de hiányzott az a fajta kreativitás, amivel változtatni tudtak volna a mérkőzés menetén.

A második félidőre viszont mintha kicserélték volna a vendégeket. Zelenyánszki az első támadásból egalizált egy 16 méteres átlövéssel, 1–1. Ezt követően is a fürdővárosiak irányították a meccset, és a 62. percben a jobbösszekötő helyéről, 12 méterről Trescsula vette be Steer kapuját, 1–2. Próbált kitámadni a Pénzügyőr, de ez újabb gyulai lehetőségeket szült. A 73. percben Ilyés ugrott ki és tizenhatos tájáról lőtt a hálóba a kimozduló kapus mellett, 1–3. Az utolsó negyedórában további ziccerek is adódtak a látogatók előtt, de ezek sorra kimaradtak, így az eredmény inkább a hazaiakra nézve hízelgő.

Jó: Steer, Bene, ill. Füstös, Szabó P., Trescsula, Vörös.

Ekker Attila: – Mérsékelt első félidő után magunkhoz ragadtuk a játék irányítását, jó felfogásban kezdtünk játszani, ennek köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk. Vincze Gyula

További eredmények: Monor–Tiszakécske 3–2, Tiszaföldvár–Szeged 1–3, Kecskemét II.–BKV Előre 1–4, Bp. Honvéd II.–Hódmezővásárhely 1–1, Vasas II.–Martfű 3–0, Erzsébeti SMTK–Szolnok 2–0, Csepel–Dabas 2–1.