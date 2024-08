A XXIII. kerületi sárga-feketék a nyitányon a Gyirmóttal szemben maradtak alul odahaza, majd Szentlőrincen nem termett babér számukra, így most a Kisvárdával és az Ajkával együtt állnak pont nélkül a mezőnyben.

– Természetesen mi is szeretnénk kihasználni a Soroksár befolyásolható kezdését – mondta a hétvégi meccs kapcsán Csató Sándor, a csabaiak vezetőedzője. – Lipcsei Péter kollégám stabil középcsapattal rendelkezik, amely a korábbi években is rapszodikusan teljesített, éppen ezért nála sosem lehet tudni, mikor kap lábra, vagy éppen mikor veszti el a fonalat. A mindenkori teljesítményét meghatározza az is, hogy egy adott mérkőzésre kiket kap vissza a Ferencvárostól. Biztosra veszem, hogy győzelemre törnek majd és a közönségük előtt szeretnék feledtetni a rossz kezdést.

A fővárosiakkal ellentétben az Előre háza táján elégedetten nyugtázhatják a bajnokság eddigi hozományát. Míg Kozármislenyben domináns szerepben kellett beérniük egyetlen ponttal a liláknak, addig az Ajka elleni hazai premieren taktikus játékkal zsebelték be mindhármat.

A vasárnapi találkozónak jó volt a forgatókönyve

– A vasárnapi találkozónak jó volt a forgatókönyve számunkra. Sikerült vezetést szereznünk és pozitívumként éltük meg, hogy nem kaptunk gólt. A srácok küzdöttek egymásért, valahogy így kell teljesítenie egy feljutó csapatnak. Az Ajka leginkább a felívelésekből volt veszélyes, ugyanakkor jól megoldottuk ezt a feladatot is. Most nem ilyen brusztolós meccsre számítunk, inkább a játék fog dominálni. Bízom benne, hogy ezzel a lendülettel és eredményességgel tudjuk folytatni a bajnokságot – fogalmazott az Előre szakvezetője, aki számára mély keret áll rendelkezésre vasárnap is, noha akadnak maródiak.

A tartósan sérültek állapota szépen javul, ugyanakkor akadtak az Ajka elleni találkozónak is „áldozatai”.

Természetes jelenség, hogy nem múlik el nyomtalanul bajnoki mérkőzés. Többen hagytak ki foglalkozásokat, a péntek délutáni edzésen vetünk számot arról, hogy végül kire számíthatunk a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok közül. Bármilyen tizenegy is fut ki a pályára, a kozármislenyi teljesítményt próbáljuk megismételni, ahol bátran mertünk labdát birtokolni és veszélyes kontrákat tudtunk vezetni. Biztosan lesznek olyan időszakok, amikor be leszünk szorítva, de ezekből is jól kell tudnunk kijönni.

A 3. forduló műsora. Augusztus 11., vasárnap, 19.00: FC Csákvár–Gyirmót FC Győr, Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc SE, Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre FC, FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Kozármisleny FC–Budapest Honvéd FC, Tatabányai SC–Kisvárda Master Good, Kazincbarcika SC–BVSC-Zugló. Augusztus 12., vasárnap, 20.00: Budafoki MTE–Vasas FC.