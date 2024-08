Az esztendő legrangosabb utánpótlás-világversenyét, az U20-as világbajnokságot augusztus 27-31. között a perui Limában rendezik. A magyar csapat népes, húszfős versenyzői gárdával vasárnap kel a hosszú útra, melynek tagja a békéscsabai Kovács Alexandra gyalogló is.

– Nagyon vártuk már, hogy eljöjjön ez a verseny, amelyre Alexandra még az idei békéscsabai ob-n teljesítette a szintet – mondta a 18 éves tehetség edzője, a gyaloglóként háromszoros olimpikon gyalogló, Urbanikné Rosza Mária. – Tanítványom első éves juniorként vesz részt a világbajnokságon, így számára nincs terhelő elvárás. Én is mindig akkor voltam a legnyugodtabb, amikor nagyon jól felkészültem egy versenyre, s ezt mondtuk Alexandrának is. Európában már vannak jelentős eredményei, gondolok itt a tavalyi EYOF-on megszerzett aranyérmére, vagy a 2022-es U18-as Eb-n 5000 méteren elért negyedik helyére, de ez egy világbajnokság, ahol még sose járt, ami mégiscsak más. Ott lesznek a kínaiak, a dél-amerikaiak és az ausztrálok is. Azt mondtuk neki, hogy érezze jól magát, s ha a tíz kilométeres távon egyéni csúcsot gyalogol, már biztosan jó szájízzel térhet haza. Peruban hétórás lesz az időeltolódás, itthon abban az időben próbáltunk edzeni, amikor a versenye is lesz. Sokat jelent, hogy a férjem, Urbanik Sándor is kint lesz vele, aki már itthon is nagyon sokat segített nekünk a felkészülésben.

Kovács Alexandra jövő pénteken magyar idő szerint 17.30 órakor áll rajthoz Limában a 10 ezer méteres gyaloglásban.