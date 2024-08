Ahogy arról már korábban beszámoltunk, kiemelt szerepet kapott a kosárlabda az idei Sporthéten, hiszen egy teljes napon át pattogtathatták a labdát a Szent István téren a Békéscsabai Kosárlabda Klub utánpótlás játékosai. A szervezők ugyanis összesen négy kosárpalánkot állítottak fel számukra. Mindezek mellett pedig másik két palánkot a játékra nyitott érdeklődők számára biztosítottak a téren, tehát bárki, aki arra járt, kipróbálhatta a kosarazást.

A Békéscsabai Kosárlabda Klub több mint 120 igazolt utánpótlás játékosa mutatta be tudását a Szent István téren. Fotó: Vincze Attila

A klub több mint százhúsz utánpótlás kosárlabda játékosa játszott 3 a 3 ellen

A Békéscsabai Kosárlabda Klub szakmai vezetője kérdésünkre elmondta, hogy összesen 160 utánpótláskorú gyermek sportol náluk, melyből mintegy 125-en tudtak eljönni pénteken a főtérre. Jancsika Árpád kiemelte, a streetball, vagyis a kosárlabda utcai változata azért előnyös ezen a helyszínen, mert ezt minden időjárási körülmények között lehet játszani. Megjegyezte, hogy annyira népszerű lett a rendezvény, hogy még a békési egyesületből is jöttek át fiatal kosarasok. – Feltörekvő sportág vagyunk Békéscsabán, hisz két éve jutottunk fel az NBI/B-be, úgy tűnik most kezd el tudatosulni a csabaiakban, hogy van kosárlabda a vármegyeszékhelyen, ráadásul egész komoly szinten kezdjük művelni – fogalmazott. Hozzátette, egyre többen keresik meg őket, hogy már 9 éves korban elkezdenék a játékot, de középiskolás korúak is jelentkeznek náluk.

Szombaton családi nappal zárul a Sporthét

A Sporthét azonban ezzel még nem ér véget, szombaton ugyanis családi nappal zárul az eseménysorozat az Árpád fürdőben, ahol a város vizes sportágainak képviselői, az úszók és a vízilabdázók mutatkoznak be.