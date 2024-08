A korábbi éveknek megfelelően a legtöbben most is a pont-fighting szabályrendszerben induló békéscsabai JALTE Debreczeni team csapatából indulnak. Ahogyan lenni szokott, a rutinos versenyzők, így Malatyinszki Bendegúz, Petró Lili, Csiernyik Zsombor, Debreczeni Frida, Jancsó Lili mellett újoncok is bekerültek.

A munka dandárját az edzőtáborokban végezték a fiatal kick-boxosok Fotó: BMHSZ

– Nagyon komoly felkészülésen vagyunk túl. Négy, de akik a light-contact-ban is indulnak, azok öt edzőtáborban dolgoztak – beszélt a felkészülésről edzőjük, Debreczeni Dezső. – Jó formában vannak a gyerekek, az utolsó héten már a regenerálódásra törekedtünk, mert néhány versenyzőn már látszott a fáradtság. Idén szerencsére a sérülések is elkerültek minket. Nagyon komoly lesz a mezőny, a legtöbb kategóriában nagy az induló létszám, de többen így is jó eséllyel pályáznak valamely színű éremre, persze az utánpótlás korúaknál semmi sem biztos.

Battonyai versenyzők

A battonyai Barátság SE versenyzői Kurunczi Noémi és Tóth Lajos light-contact-ban és kick-light-ban indulnak. Edzőjük, Rádai Roland is elmondta véleményét:

– Jól sikerült a felkészülés és remélhetőleg ez sikeres szerepléssel párosul. Tóth Lajos light-contact-ban és kick-light-ban is válogatott lett, nagyon jól sikerült neki a mosonmagyaróvári válogatott edzőtábor. Korcsoportjában rutinosnak számít, és várható a világkupához hasonló jó eredmény. Noéminek is jót tett a tábor, segített abban, hogy fejben sokkal jobban tudjon koncentrálni. A válogatottban még kezdő kick-light-ban.

Az Almásy-ikrek is ringbe szállnak

A K-1 ringes szabályrendszerben a Békéscsabai JALTE-Energy Gym versenyzői, az Almási-ikrek, Béla és Bálint indulnak majd.

– A felkészülés során akadtak hátráltató tényezők, hiszen Bélát egy kisebb műtétje akadályozta az alapozási időszakban. Kisebb betegségek előfordultak, de minden nap készülnek, hajtanak – mindezt már Hricsovinyi Károly edző mondta. – A versenysúlyukkal nincs gond. Becsületesen készülnek, „jó vérűek” vagyis a ringben biztosan nem fognak megijedni, viszont nagyon nagy ugrás nekik. Hatalmas a mezőny, még soha nem indult ennyi versenyző alacsony súlycsoportban. Tisztes helytállást várok tőlük, s ami ezen felül lesz, az mind plusz!