CS Minaur Baia Mare (romániai)–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 35–26 (18–10)

Felkészülési női mérkőzés. Nagybánya, 150 néző. V.: Kotecz, S. Cosma (romániaiak).

Békéscsaba: J. Ferreira, Szabó D. (kapusok) – M. Ferreira 5, Aranyi 2, Szondi 1, Bencsik-Giricz 1, Schlegel 3 (1), Takács 1 (1), Sablic 3, Kukely 2, Román 2, Varga H. 2, Borbély 3 (2), Bencsik B. 1, Sándor. Vezetőedző: Rác Sándor. A Nagybánya legjobb dobója: Woller 5.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 7/4.

CS Minaur Baia Mare (romániai)–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 29–30 (16–10)

Nagybánya, 50 néző. V.: Apostu, Câmpan (románok).

Békéscsaba: J. Ferreira – Aranyi 4, Schlegel 3 (2), M. Ferreira 3, Sablic 3, Bencsik-Giricz, Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), Takács 1, Kukely K. 6, Román 5, Varga H., Borbély 2, Bencsik B. 1, Sándor. Vezetőedző: Rác Sándor. A Nagybánya legjobb dobói: Enache 6, Pavlovics, Cazanga 5-5.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

Rác Sándor, a békéscsabaiak vezetőedzője így foglalta össze a két mérkőzésen látottakat:

– Kicsit korán jött nekünk ez a két mérkőzés, hiszen mindössze hat labdás edzésen vagyunk túl, viszont hívtak bennünket, aminek eleget akartunk tenni. Szerdán nem kézilabdáztunk jól, a sok új érkező még csak ismerkedett a játékkal, a taktikával, de az akaratra semmi panasz nem lehetett. Már ezen a napon látszódott, hogy ez egy karakteresebb, erősebb csapat, mint a tavalyi. Láttuk, hogy mi nem működött az első találkozón, így a mai előtt sok mindent átbeszéltünk, a táblára is felrajzoltam az elképzeléseinket és ma már több dolgot viszontláttam. Védekezésben sok pozitívumot felfedeztem. Jól is kezdtünk, vezettünk négy–egyre is, s bár ezután a nagybányaiak fordítottak, a végén mégis mi jöttünk ki jobban a mérkőzésből. Az ellenfél tíz nappal előrébb van, már egy edzőtáboron is túl vannak, de ez a csütörtöki találkozón már nem mutatkozott meg annyira, mint szerdán. Sok haszna volt a nagybányai túrának, hiszen mégiscsak mérkőzés-szituációkban gyakorolhatott a csapat egy valóban nívós, erős román csapat ellen.