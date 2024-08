Az eddigi felkészülési mérkőzések összképe megerősítette, hogy csapatépítés közben járnak a kék-fehérek, ami persze nem megy egyik napról a másikra. Törő Szabolcs szerint is idő kell, mire azok az elemek rögzülnek, amit alkalmazni szeretne a bajnokságban, de lát pozitívumokat a játékban.

Törő Szabolcs szerint a formálódó csapata fogékony az elképzeléseire. Fotó: P. Á.



– Minden szegmensben fejlődni kell. A lányokon ez nem múlik, beleállnak a munkába és igyekeznek végrehajtani mindent, amit kérek – szögezte le a tréner. – Az eddigi gyakorlómérkőzéseken láttam sok pozitívumot, de az is látszik, hogy időre van még szükség, hogy azok a dolgok rögzüljenek, amit elvárok a csapattól. Gyakrabban előfordul még például, hogy lekésnek az emberről, vagy nem sikerül összezárni, amiben közrejátszik, hogy az utóbbi hetek komoly terhelése hatására még fáradtabbak a lábak. Biztos vagyok azonban benne, hogy egy-két hónap múlva vissza fog köszönni a befektetett munka.

Nyilván időre van szükség ahhoz, hogy a sok új játékos összecsiszolódjon, emiatt az új elemek elsajátítása is lassabban megy. Törő Szabolcs ezzel kapcsolatban annyit fűzött hozzá, hogy kialakult egy egészséges kapcsolat közte és a csapat között, gyakran az edzések után is fordulnak hozzá kérdésekkel a lányok.

– Csarnoklakó vagyok, sok időt töltök a teremben, de a lányokról is elmondható ugyanez. Azt látom, hogy szeretnének tanulni és azon vannak, hogy elsajátítsák, amit kérek tőlük. Mindenki egy irányba húz, az edzéseken is segítenek egymásnak, jó a hangulat és azt mondhatom, hogy egyre inkább összekovácsolódik a társaság – mondta a szakember.

A csapatot ezen a pénteken először láthatja hazai pályán a közönség, amikor is 18 órától a Tempo KSE együttesét látja vendégül az Eötvös csarnokban. Jövő hétvégén pedig jön a hagyományos nyári felkészülési torna, melyet idén Orostherm Kupa néven rendeznek meg és a felnőttek mellett a leány U18, U20 és a fiú U18-as csapatok számára is játéklehetőséget biztosít.