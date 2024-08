Ceglédi KK–PV-CENTRAL-Békési FKC 24–25 (15–15)

Magyar Kupa férfi kézilabda-mérkőzés. Cegléd, 150 néző. Asztalos Bence, Szalay Zoltán.

Békés: TAKÁCS – Balogh B., Haszilló 7 (2), Kovács Sz., Árpási 3, Varsandán 2, Novács Zs. Csere: Markóczy (kapus), Novák E., Kovács R. 2, Horváth L. 1, Dobos 1, Szabó Á. 4, Breuer 2, Sütő, Kepess 3 (1). Edző: Cifra Tibor. A Cegléd legjobb góldobói: Lendvai 6, Rozner 5 (2), Angelbrandt 4, Halász 4.

Kiállítások: 12 perc + Angebrandt (29.), Vetési (46.) kizárva, ill. 16 perc + Árpási (37.), Horváth L. (53.), Breuer (57.), Balogh B.(60.) kizárva. Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3.

A pénteki találkozó eredetileg a felkészülést szolgálta volna a két csapat életében, de a Magyar Kupa sorsolás összehozta a feleket. A két klub ezek után kérvényezte az MKSZ-nél a kupapárharc előrehozatalát erre a szokatlanul korai időpontra, ami tulajdonképpen a globális honi kézilabda idény rajtját is jelenti.

Kovács Rajmund lőtte az első gólt, a folytatásban is rendre a békésiek jártak előrébb egy-két találattal, a hazai együttes jobb időszakaiban is csak egalizálni tudott (12. p.: 7–7). A félidő közepét átlépve, pár vaktöltény került a tárba a vendégeknél, majd 9 percen át nem találtak be, de azután Cifra Tibor időkérése átsegítette őket a holtponton. A meccs változatlanul szorosan alakult, a korábbi trend csak a szünet után változott. Két hazai gól indította a második félidőt, a ceglédi csapat Takács kapus remeklése miatt nem tudott elhúzni. Sok volt a hiba mindkét oldalon és kevés a gól, így mindvégig nyitott maradt a továbbjutás. A félidő második felében a békésiek 7 perces gólcsendre ítélték ellenfelüket, ezalatt minimális hátrányból 22–20-ra fordítottak, de azután a Cegléd talált be zsinórban háromszor. Az utóbbi volt az utolsó góljuk, mert a maradék 7 minuta már csak viharsarki találatot tartogatott, pedig időn túli büntetőből Rozner egalizálhatott volna.

Cifra Tibor: – Őszinte, férfias küzdelem zajlott a pályán. Mindkét csapat szeretett volna továbbjutni, büszke vagyok a játékosainkra és arra a küzdőképességre, amit ma kivittek a, pályára. Remélem, hogy Kovács Rajmund sérülése nem lesz súlyos.