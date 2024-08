Az érdeklődés továbbra is országos szintű a rendezvény iránt, még ha a létszám el is maradt a tavalyi kétszáz fő körüli rekord mezőnytől. A 10 órás csoportos rajtok után 109 induló kezdte el valamilyen vízi járművön a kategóriájának megfelelő táv teljesítését.

– A szabadidő hasznos eltöltésén alapuló szakállas eseményt pár éve újból a klubunk rendezi. A szervezésből kiveszik a részüket a szülők és a helyi sportaktivisták egyaránt, nekik köszönhető a mostani szép létszám annak ellenére, hogy az augusztus első szombatján megszokott időponttól a munkanap áthelyezés miatt el kellett térnünk – mondta el Szűcs Mihály, a Szarvasi Kajak-kenu Klub elnöke, aki arról is beszámolt, hogy 2025-ben augusztus 2. napjára tervezik az eseményt.

A sportvezető hozzáfűzte még: nagyon sok a rendszeres visszatérő, de mindig vannak új „kalandorok” is.

– Az eltelt közel három évtizedben kellő országos hírnévre tett szert a rendezvény. Hazánk több tájáról jöttek idén is, az egyke profi hajó pedig a Partiumból érkezett. Sok elszármazott a rokonok látogatásával egybekötve időzíti a hazatérést – tette hozzá a házigazda klub vezetője.

Azt viszont már a látogatásunk tapasztalatai mondatják, hogy a szervezők alapos előkészítő munkát végeztek, és az időjárásra sem lehetett különösebb panasz, hiszen a hajnali felhősödés miatt valamelyest alább hagyott a kánikula, így elviselhetőbbé vált a klíma a vízen lapátolók számára, igaz a páratartalom jelentősen megnőtt.

– Hál‘Istennek ragyogó időben tudtuk elrajtoltatni az átlagosnak nevezhető mezőnyt. A résztvevők több kategóriában mérik össze a tudásukat részben a megszokott körpályán, részben a Szivornyánál kihelyezett fordítóig és vissza. A programhoz hozzátartozik, hogy minden induló emlékpólót kap, az eredményhirdetés alatt pedig egy kellemes ebéd is vár mindenkit. Ezeket a tradíciókat a továbbiakban is szeretnék megtartani, törekszünk arra, hogy mindig színvonalas szervezéssel várjuk a résztvevőket – fogalmazott Szűcs Mihály klubelnök.

Idén a teljes 21 kilométeres kör megtételéhez a leggyorsabb egységnek 2 óra 8 percre volt szüksége, ami szűk negyedórával több az érvényben lévő körrekordnál. Összesen 74 férfi és 35 nő teljesítette valamelyik távot 40 egységben (16 kenu, 17 SUP, 5 outrigger, 2 sárkányhajó). A legidősebb maratonista a 74 éves dömsödi Varga Béla, a legifjabb résztvevő pedig a 9 esztendős tahitótújfalui Bánsági Mór volt.