A sárrétiek bemutatkozása nem sikerült, amiről leginkább önmaguk tehetnek, a KOTE kétgólos hátrányból fordított, a békési nézők viszont nem láthattak gólt a premieren. Érdekesség, hogy a tavaly még NB III.-ban szereplő gyarmatiak nagy vereségbe futottak bele a bajnoki cím első számú várományosa otthonában, az éremesélyes szarvasiak és orosháziak viszont csupán egyetlen pontot tudtak begyűjteni.

Kondorosi TE–Szeghalmi FC 3–2 (1–2)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 220 néző. Vezette: Zahorán János.

Kondoros: Gritta – Rafaj P., Popucza (Mladonyiczki), Bány (Bákai B.), Csicsely, Czvalinga M. (Radics), Czvalinga Á., Takács (Buzás), Paluska, Rafaj M., Rafaj R. Edző: Janis János.

Szeghalom: Oláh Z. – Tatár, Oláh A., Bakk, Hajdú, Darányi (Gedó), Kiss T. (Kiss L.), Szász Á., Zsilák, Vágási, Mészáros. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Rafaj M. (39., 73. – 11-esből), Rafaj P. (65.), ill. Bakk (8.), Mészáros (36.). Kiállítva: Oláh A. (67. – második sárga lap).

Janis János: – Ikszes mérkőzésen, a második félidő alapján a győzelmünk megérdemelt. A szünetből jobban jöttünk ki a folytatásra, ennek köszönhetjük a bravúros fordítást. Nagyon fontos volt a jó kezdés, várjuk a folytatást.

Oláh Ferenc: – Nem véletlenül akartuk elhalasztani a találkozót, rengeteg olyan gonddal küzdünk, amit csak az ért, aki a klubunknál van. Sajnos az ellenfél nem ment bele a halasztásba, nem örültünk neki... Mindentől függetlenül az első játékrészben el kellett volna varrni a szálakat, uraltuk a találkozót, több góllal is vezethettünk volna. A fordulás után sajnos visszaesett a teljesítményünk, jött a kiállítás is, ezt így együtt már nem tudtuk elviselni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk több szempontból is, megpróbálunk talpra állni. Jankovics László

Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC 1–4 (1–0)

Dévaványa, 280 néző. Vezette: Láza András.

Dévaványa: Dobozi – Juhász P. (Papp D.), Szántó, Papp K., Adamecz (Somogyi), Kéki, Szabó E., Papp Zs., Szalai, Marton, Papp V. (Nyíri J.). Edző: Bereczki Árpád.

Gyomaendrőd: Soczó S. – Soczó Cs., Forgács, Kovács Zs., Egri, Hunya, Kasik, Csányi (Gellért M.), Varga I., Lénárt (Kovács A.), Moleri. Edző: Karászi László.