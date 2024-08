A péntek késő délutáni találkozón a belgrádi csapat végig magabiztosabban játszott, és az első félidőben megszerzett háromgólos előnyét a találkozó végén is megtartotta.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–ZRK Crvena Zvezda (szerb) 23–28 (11–14)

Nemzetközi felkészülési női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Biri, Kiss S.

Békéscsaba: J. Ferreira – Horváth G. 2, Schlegel 2, Román 1, Bencsik-Giricz 1, F. Ferreira 6 (1), Szondi 5. Csere: Szabó D. (kapus), Aranyi, Sablic 1, Borbély 3 (2), Bencsik, Takács 1, Kukely K. 1. Vezetőedző: Rác Sándor. A Zvezda legjobb dobója: Sztamenics 12 (7).

A másik mérkőzésen: Kisvárda Master Good SE–CSM Slatina (román) 30–22.

A másnap délelőtt lejátszott bronzmérkőzésen a Békéscsaba a pénteken a Kisvárdától vereséget szenvedő román CSM Slatinával került szembe.

A csabai lányok nem játszottak csúcsformában (ami nem nagy baj, azt jobb, ha a szeptember 7-ei NB I.-es bajnoki rajtra tartogatják), de az első félidő első felében így is domináltak. A folytatásban feljött a román együttes, a vezetést is átvette, de a hajrában sikerült fordítani Bencsikéknek. A második felvonást döntetlenről kezdték a felek, mert a szünet előtt egalizált a Slatina. A csabaiak birtokoltak előnyt, már vezettek három góllal is, ám az utolsó percek izgalmasan alakultak. Akadozott a hazaiak játéka. Ötven másodperccel a dudaszó előtt egy góllal vezetett az Előre, de az utolsó pillanatokban a Slatina hetesből kiegyenlített. Hétméteresek következtek, s mivel a csabaiak mind az ötöt belőtték, a románok pedig egyszer hibáztak, így a házigazdák szerezték meg a harmadik helyet.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–CSM Slatina 35–33 (14–14)

Nemzetközi felkészülési női kézilabda-mérkőzés. A 3. helyért. Békéscsaba. V.: Héjja, Kónya.

Békéscsaba: J. Ferreira – Horváth G. 1, Schlegel 3, Román 4, Bencsik-Giricz 2, F. Ferreira 6 (1), Szondi. Csere: Szabó D. (kapus), Sablic 2, Borbély 5 (3), Bencsik 4, Takács 1, Kukely K. 7, Varga H., Sándor. Vezetőedző: Rác Sándor. A Slatina legjobb dobója: Premovics 6 (4).

Döntő: Kisvárda Master Good SE–ZRK Crvena Zvezda 27–26 (16–14).