Ami nyomban egy pikáns párharccal indul, tekintettel arra, hogy a látogatókat irányító Schindler Szabolcs az utóbbi években kétszer is volt vezetőedző Békéscsabán. Ráadásul abból a lila-fehér állományból ma többen játszanak a bakonyi csapatban, mint az Előrében, elég csak Horváth Péter, Kitl Miklós, vagy Pantovics Nikola nevét megemlíteni.

– Biztos vagyok benne hogy akik elmentek innen, extra motivációval fognak játszani. A nyitó forduló veresége ellenére jó csapatnak tartom az Ajkát. Tavaly hullámzóan teljesítette az évet, tavasszal azonban topon volt, csak két-három együttes gyűjtött több pontot nála. Vannak kiváló képességű játékosaik, akik jó össze vannak rakva, éppen ezért velük kapcsolatban hiba volna a vasárnapi mérkőzésükből kiindulni – szögezte le a hétvégi erőpróba kapcsán Csató Sándor vezetőedző.

A szakember saját csapata kozármislenyi debütálására is visszatekintett, ahol egy hosszabbításban kapott szabadrúgásgól miatt hullajtottak el két pontot a lilák.

– Lehetett volna jobb is, ha a végén tudunk még koncentrálni. Sajnos elkövettünk pár butaságot, emiatt jutott szabadrúgáshoz az ellenfél, a balszerencsés gól ellenére a játékunk biztató volt a jövőre nézve, ebből erőt meríthetünk idehaza is. Vasárnap még többet kell támadni és az ellenfél térfelén tartózkodni, ezekből kell helyzeteket kialakítani és persze gólokat szerezni. Szeretnénk dominálni a játékot, ugyanakkor figyelnünk kell az ajkai kontrákra, megvannak a gyors embereik ehhez. Az eredmény élvez majd prioritást, hiszen egy eredményes rajt megadhatja a lendületet a sikeres folytatáshoz – hangzott a vezetőedző prognózisa.

Csató Sándor arról is beszámolt, hogy a tartósan maródi Albert István, Fazekas Lóránt, Márkus Attila trió mellett akadtak kisebb sérülést elszenvedő labdarúgók a mislenyi találkozón, de ők nagy valószínűséggel bevethető állapotban lesznek vasárnap estére.

A 2. forduló műsora. Augusztus 4., vasárnap, 17.30: Szentlőrinc–Soroksár. 19.00: Kisvárda–Budafok, Bp. Honvéd–Tatabánya, Szeged–Kozármisleny, Békéscsaba–Ajka, Gyirmót–Mezőkövesd, BVSC–Csákvár, Kazincbarcika–Vasas.