– Az új bajnoki lebonyolítás izgalmasnak tűnik, bár állítom, hogy a harmadosztály legerősebb csapatai továbbra is az északi csoportban vannak, ezért nagyon nehéz alapszakasz elé nézünk és a realitások talaján maradva igyekszünk megcsípni egy negyedik, ötödik pozíciót – summázott a szakvezető, aki négy felkészülési mérkőzésen találhatja meg a legideálisabb tizenegyet.

Az elsőt a 2021-es megyei másodosztályú bajnoki aranyat nyert okányi gárda ellen játszották, akiket újra összehívtak egy hagyományteremtő nosztalgia vacsora és egy meccs erejéig. Azóta még a Bucsával (4–4) és a Köröstarcsával (2–3) is összecsaptak, a negyedik összecsapást pedig augusztus 17-én vívják, amikor is a Kétegyházát fogadják, de szeretnének egy héttel későbbre is ellenfelet találni.

– A nyári játékosmozgás papíron intenzív volt, ugyanis hét távozónk és öt érkezőnk van. Fájó pont Kovács Patrik és Ruszó Patrik távozása, akik furcsa körülmények között írtak alá a vésztői szomszédvárhoz, a többiek viszont a kiegészítő szerepkört adták fel. Az érkezők között több ígéretes fiatal új igazolás van, mint Kovács Gyula és Csikós Tamás, akik most kezdik a versenyszerű nagypályás futballt. Pesti Patrik az NB III.-as szintű futsal mellett próbálkozik meg a nagypályával. Vésztőről bejelentkezett Keresztesi Endre, akivel a védelemben számolhatunk, ha fizikailag utoléri magát. A legnagyobb erősítés Krucsó Martin visszatérése lehet, aki az elmúlt idénybeli pihenője előtt csapatunk házi gólkirálya volt – ismertette a változásokat Varju Richárd.

Hozzáfűzte még, hogy komoly erőssége lehet még a csapatnak Illés Tamás is. A fiatal, de ezen a szinten komolyabb felnőtt rutinnal rendelkező játékos a térdsérülése után már a rehabilitációját végzi. Elkezdte a labdás edzéseket is, de a visszatérése az ősz végére várható, így inkább tavasszal járulhat a célok megvalósításához.

– Szeretnénk az új idényben meglepetést okozni, de tudjuk a realitás inkább az lehet, hogy az élcsapatok mögött elérjük a középső házat, amiben az új lebonyolításnak köszönhetően már bármi megtörténhet. Igyekszünk becsületesen, csendben dolgozni és ha Fortuna is mellénk áll, illetve az aktuális mérkőzésnapi összeállításunk is többször megközelíti majd az ideálisat, akkor nem kell szégyenkeznünk jövő tavasszal – tárta fel az elképzeléseit a tréner.