Ekkor már túl volt addigi legnagyobb bajnoki sikerén a Békéscsabai Előre FC, amely az 1993–94-es szezonban bronzérmes lett az NB I.-ben. Nagyon úgy tűnt azonban, hogy ez az eredmény a következő szezonban megismételhető, legalábbis a Szent István ünnepén a Kórház utcai stadionban lejátszott és 5–2-es kiütéses csabai sikerrel végződő találkozó is ezt vetítette előre. A lila-fehérek végül ha a dobogón nem is, de mindössze egy ponttal lemaradva a harmadik Debrecentől az 5. helyen futottak be (de elfogadnánk ma is még egy osztállyal lejjebb is egy ilyen eredményt!).

Pásztor József, az Előre emblematikus alakja a nagy diadal helyszínén, a Kórház utcai stadionban Fotó: Bencsik Ádám

Ez volt Pásztor József egyik legemlékezetesebb mérkőzése

Fodor Tibor cselei, Mracskó felfutásai, Szarvas góljai egy életre beivódtak a csabai futballimádók emlékezetébe és persze a kispadon a csapatát vezető Pásztor József is szívesen emlékezett a párharcra.

– Edzői pályafutásomnak ez volt az egyik legemlékezetesebb mérkőzése a Győrött szintén öt–kettőre megnyert bajnoki mellett – tekintett vissza a mérkőzésre a szakmai tanácsadóként még ma is a békéscsabai labdarúgást szolgáló Pásztor József. – Telt ház volt és jó hangulat. Hogy mivel vertük meg ennyire az akkor is meghatározó csapatnak számító Fradit? A jobb oldalon Fodor Tibi, Mracskó Misi vezérletével, akik őrületbe kergették a zöld-fehér játékosokat, rendre be tudták tenni a labdákat a Ferencváros védői mögé, ahol talán a pályafutása legnagyobb meccsét játszó Szarvas Jani bolondot csinálva a válogatott Hrutka Janiból háromszor is betalált Szeiler József kapujába. Nem akármilyen ellenfélről beszélünk, tele volt magyar válogatottakkal és megnyerve a bajnokságot a következő évben magyar együttesként először bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Az Előre nagyon elkapta a fonalat ezen a napon

Pásztor szerint az ellenfél nem becsülte le a csapatukat, de a liláknak tényleg minden összejött ezen a napon, nagyon elkapták a fonalat óriási örömet okozva a lelátón ülő, álló csabai szurkolóknak. A Ferencváros emberemlékezet óta nem kapott öt gólt bajnoki mérkőzésen.

A Békés Megyei Hírlap egyoldalas tudósításban számolt be a mérkőzésről

A mérkőzés jegyzőkönyve osztályzatokkal

Békéscsabai Előre FC–Ferencváros 5–2 (2–1)