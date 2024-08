A lila-fehérek balszerencsésen zárták a legutóbbi csákvári túrájukat, ezzel az első idegenbeli vereségüket szenvedték el az idény során. A meccsnek voltak olyan szakaszai, amikor nem igazán volt benne a csabai pontszerzés, az egyke találat viszont éppen egy ígéretes periódusban született a második félidőben.

Győzni szeretne itthon az Előre.Kovács Gergőék részéről figyelmes játékra lesz szükség saját kapujuk előterében. Fotó: Aqvital FC Csákvár

– Úgy vélem, hogy nüánszok billentették a mérleg nyelvét a csákváriak oldalára, de általánosságban is ez mondható el az eddigi mérkőzéseinkről. Sajnos a gólt megelőzően elemi hibát vétettünk, mint idehaza a Kövesd ellen, ez okozta a vesztünket. Okulva ezekből, a héten próbáltuk javítani az előzményeket. Két vereség után nem könnyű lelket verni a társaságba, de mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy jobb bizonyítványt állíthassunk ki magunkról vasárnap – fogalmazott Csató Sándor vezetőedző.

A BVSC még nem kapott ki

Az aktuális ellenfélről jó véleményt formált a csabai szakvezető, ami érthető is, hiszen a BVSC még nem szenvedett vereséget idén. A zuglóiak négy idegenbeli találkozóval kezdték az évet, amit két győzelemmel és két döntetlennel zártak, legutóbb a hazai premieren pedig a parádézó Szentlőrinccel osztoztak meg a pontokon.

Az Előre most ismerkedik ezzel az úttal

– A BVSC tavaly újoncként nehezen állt össze, de végig ment azon az úton, amellyel most mi ismerkedünk. Az idei szezont kifejezetten jól indították. Csábi József remek csapatszintű védekezést rakott össze, erre alapozzák sikereiket, ez eredményezi, hogy kevés gólt kapnak. A támadó harmadban különösen a pontrúgásaik veszélyesek, ezekre igyekszünk mi is felkészülni – hangsúlyozta Csató Sándor, akinek a gondjai a sérülésekből fakadnak.

Ahogy megtudtuk, ebben a tekintetben a csákvári bajnoki sem múlt el nyom nélkül. Egy-két játékos feliratkozott a maródiak listájára.

Mindig jönnek elő újabb sérülések

– Már hozzászoktunk, hogy mindig jönnek elő újabb sérülések. Ezen a héten sem volt másként, szerencsére velük ellentétes utat járók is akadnak, akik bevethető állapotban vannak és átvehetik az aktuálisan hiányzók szerepkörét. Bármilyen tizenegy is fut majd ki a gyepre, idehaza győzni szeretnénk, azzal a saját önbizalmunkat is helyreállíthatnánk a három hetes hosszú bajnoki szünetre – tette hozzá a vezetőedző.

Következik. 6. forduló. Szeptember 1., vasárnap, 16.00: Tatabányai SC–Kazincbarcika SC, Budafoki MTE–Kozármisleny FC, Szentlőrinc SE–Gyirmót FC Győr. 17.00: Vasas FC–FC Ajka, Kisvárda Master Good–Soroksár SC, Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC, Békéscsaba 1912 Előre FC–BVSC-Zugló. 19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Csákvár.