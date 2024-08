Az első nap a Mr. Itália elnevezésű versengésben az 50 éven felüliek számára kiírt masters versenyt megnyerte, s bár a nap végére nagyon elfáradt, az openben – ahol huszonöt éves kortól lehetett nevezni – is felállhatott a dobogóra, annak is a második fokára és a 40 éven felüli kategóriában szintén második lett.

Másnap ugyancsak Lucerában következett a Mr. Európa ASI Nacional szervezésű verseny, ahol formáját megtartva sikerült győzedelmeskednie. Ahogy előző nap, úgy openben és a 40 éven felüliek kategóriájában is második lett.

– Színvonalas versenyeknek adott otthont a Foggia melletti város, melyeket egy nyolcszáz néző befogadására alkalmas felújított színházteremben tartottak. A viadal kicsit a régi idők hangulatát idézte – tekintett vissza Dénes József, aki kérte, hogy feltétlenül említsük meg Baráth-Vági Éva nevét, aki az IBFF szervezet hazai elnökeként egy remek magyar csapatot hozott össze.

– Bevallom őszintén, nagyon elfáradtam, idén már nem is vállalok be több versenyt, hanem inkább a jövő szezonra készülök. Lesz is mire, hiszen nem kevesebb, mint hat világversenyre van meghívásom, ezek közül talán a legjelentősebb a a dél-afrikai Johannesburgban 2025. októberében sorra kerülő IBFF Mr. Univerzum.

Addig is a saját felkészülése mellett klubja erőemelőit edzi a szeptemberi csehországi WUAP-, és az októberi nagyszombati GPC-világbajnokságra. Poliák Judit, Klemm Ferenc és Kurucz László is a dobogóesélyesnek számít.