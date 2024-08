A békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kick-box szakosztályának csoportja, a Debreczeni team egész nyáron edzett. A Mester Klubban eltöltött két hetes napközis rendszerű edzőtáborból Gyulára tette át a székhelyét, ahol külsősökkel kiegészülve gyakorol. Debreczeni Dezső mester vezetőedző számolt be arról, hol tart most a világbajnokságra való felkészülés.

– Mennyire elégedett a versenyzők munkájával?

– Három hete vagyunk táborban. Elég húzós időszak ez, jobb lett volna a Mester Klub és a gyulai tábor közt egy hét pihenő, de így jött ki a lépés. Szerencsére nagyon jó állóképességgel rendelkeznek a gyerekek, meglátszik az öt hetes munka, amit bele tettünk a futóprogrammal együtt. Most már tényleg a küzdelmen van a hangsúly. Sokat ütünk, sokat rúgunk, nagyon jól tudjuk alkalmazni az új zsákjainkat és rendkívül hasznos a felkészülésünkben ez a zsák program. A csapat nagy részén látszik, hogy kezd egyre jobb formába lendülni. Kicsit aggasztanak a versenysúlyok, mert pár versenyzőn még található némi plusz, azon kell dolgozni mindenkinek, hogy ne legyen ezzel se probléma.

– Mi lesz a további program?

– Jövő héttől van egy kisebb pihenőnk, ami úgy pihenő, hogy otthon fogunk edzeni és aztán majd augusztus 15-én megyünk a válogatott edzőtáborba egy utolsó felkészülési hétre, ahol már tényleg csak finomítani fogunk. Ott megpróbáljuk elérni a csúcsformát, a tábor után ugyanis rögtön kezdődik a világbajnokság.

– Hány versenyzője lesz?

– Összesen huszonkilenc sportoló képviseli a csapatomat. Kettővel több került be, de ők nem vállalták az indulást.

– A gyulai tábor nemzetközi jellegű, hiszen vannak Németországból és Ausztriából is. Ők mennyire tudtak beilleszkedni ebbe a csapatba?

– A külföldiek mellett Budapestről, a Hunyadi SE-ből és a Haba Gábor vezette Haba teamból is dolgoznak velünk versenyzők. A csapatom nagyon befogadó, segítik őket és úgy látom, hogy jól érzik magukat itt.

– Úgy hírlik, hogy a munkához külső segítséget is kaptak...

– Igen, a német színekben Európa-bajnoki címet szerzett Viczián Roland tartott edzéseket a Mester Klubban. Örült mindenki, hogy tudott segíteni volt klubjának, a héten Gyulára is jönni fog egy napot. Hasznos gyakorlások voltak, sokat tanultunk tőle, több jó dolgot tudunk átvenni az edzéseinkre. Itt van egy régi, nagyszerű versenyzőm, Laurincz Bogi, aki sokszoros válogatott, sok sikert aratott egykor és hozott nagyon szép eredményeket a klubnak. Sokat segít a „kicsiknek” és a lányoknak, ők pedig minden szavát isszák. Mellette a délutáni küzdő edzésekre is be szokott állni. Ahogy látom, még mindig jól küzd. Sokat tanulnak tőle a versenyzők és mindenképpen emeli a szintet.