Összesen 257 ilyen úszót jegyeztek. Érdekesség, hogy ezúttal 24 orosz ifjúsági sportoló is rajtkőre állhatott Debrecenben, akik alaposan át is rendezték a mezőnyt, a legtöbb számban egy-két úszójuk odaért a dobogóra, de akadt, ahol hármas sikert arattak. A párizsi olimpián járt magyarok közül többen hazatérésük után vállalták be ezt a bajnokságot is – értelemszerűen ők is taroltak.

Békés vármegyében lámpással kell keresni versenyzőt ebben a korosztályban, így aztán nem kell azon csodálkozni, hogy mindössze hárman jutottak el Debrecenbe.

A Gyulai Várfürdőt ketten képviselték, a Triton SE Gyula egy versenyzőt tudott kiállítani. A várfürdősök mindketten kiharcolták több számban is az A, illetve B döntőbe való jutást. A korosztályában elsőéves Cseresznyés Petra volt a legsikeresebb, aki az 50 méteres hátúszásban az A döntő hetedik helyén csapott célba 30,66 másodperces eredménnyel. Tóth András tanítványai ezen kívül további öt B döntős helyezést harcoltak ki. Ott pedig a következő eredményeket érték el.

Fiúk. Szász Máté. 50 m hát: B döntő 4., 28,26. 100 m hát: B döntő 8., 1:00,71. 50 m pillangó: B döntő 2., 26,11. Lányok. Cseresznyés Petra. 100 m hát: B döntő 5., 1:06,14. 200 m hát: B döntő 6., 2:23,29.