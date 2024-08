Régi hagyománya van a nyár végi, hazai rendezésű felkészülési tornának, amely évről évre bővül. Idén a felnőtt korosztály és a lánycsapatok mellett a fiúk is pályára léptek. Az Orostherm Kupa első két napja az U18-as korcsoportról szólt. Összesen tíz egyesület csapatai léptek pályára Orosházán. A helyi lányok az ötödik, a fiúk a harmadik helyen zártak.

Az orosházi felnőtt együttes a tornát a feljutásra vágyó, NB II-es Borsod SK ellen nyitotta. Nem kezdtek jól ezen a mérkőzésen a hazai lányok, lassan vették fel a megfelelő fordulatszámot. Amikor ez megtörtént, sikerült meglépniük az ellenféltől. A borsodiak a második félidőre egyre inkább el is fáradtak, Vass Vítáék pedig nem lassítottak. A találkozó 36–29-es hazai sikerrel ért véget.

Másnap a szintén győztes Mohács volt az ellenfél. Az NB I. B-s konkurens ellen sokkal jobban kezdtek, az első perctől kezdve harciasan és jól kézilabdáztak. Nem is igazán ízlett ez a kemény védekezés a Duna-partiaknak. A csapatba visszatérő Gara Dorina és Ács Orsolya rengeteg labdát szerzett. A fal mögött Reszegi Eszter is szépen állta útját az ellenfél lövéseinek. Támadásban pedig Vass Víta és Baráth Berta szerzett látványos gólokat, a 33–27-es siker pedig a vasárnapi döntőbe vezette a hazaiakat.

Az ellenfél a frissen feljutó EURO-NOVEX USE volt, melyet újoncként számos jól képzett játékos alkot, így a szászbereki bázisukon sokak dolgát megnehezíthetik majd a bajnokság során. Ebből most a fiatal helyiek is ízelítőt kaptak, mivel sem támadásban, sem védekezésben, sem kapusteljesítményben nem tudták megközelíteni a valós tudásukat. Az ellenfélnél Áron Andrea vezérletével gyakran lépett át a helyiek védelmén. Hiába kért háromszor is időt Törő Szabolcs, egyik alkalommal sem sikerült a felzárkózás. A második félidő gyakorlatilag csak formalitás volt, megérdemelten nyert ezen a délutánon az ENUSE, még 37–19-es arányban is.

A női felnőtt Orostherm Kupa végeredménye: 1. EURO-NOVEX USE, 2. Zengő Alföld Orosházi KA, 3. Szent István SE, 4. Mohácsi TE, 5. Ferencvárosi TC U20, 6. Gárdony-Pázmánd NKK, 7. Borsod SK, 8. Szent István SE U20

Különdíjak. Gólkirálynő: Berkes-Kaiser Melitta (Gárdony-Pázmánd NKK). Legjobb kapus: Reszegi Eszter (Zengő Alföld Orosházi KA).