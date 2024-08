– Tizennégy éves voltam, amikor a tornatanárom azt mondta, szerinte jó adottságokkal rendelkezem és látogassak el a szomszéd város csapatához. Eleinte középiskolában játszottam, később pedig elkezdtem klubszinten is. Hamar megtetszett maga a játék és a versenyhelyzet, rögtön elhatároztam, hogy néhány hónapon belül szeretnék olyan szinten játszani, mint a többi lány – beszélt a kezdetekről a Békéscsabai RSE honlapján Chloé Mayer.

Az első külföldi idényét így jellemezte:

– Új kihívásként tekintettem rá, és úgy voltam vele, ideje más helyeket, környezetet és kultúrát megismerni, és ezzel a komfortzónámból is ki tudtam lépni. Azt éreztem, hogy készen állok felfedezni más bajnokságokat és ezzel egy kicsit több felelősségem is lehet. Meg is nyertük a Román Kupát, nagyon jó érzés volt, hogy a kemény munka kifizetődött, az pedig mindig önbizalmat ad és pozitív visszacsatolást jelent, ha az otthonodtól távol is érmeket tudsz szerezni.

A Békéscsaba nem volt teljesen ismeretlen számára, hiszen 2021-ben az akkori csapatával, a francia Le Cannet-val már járt a Viharsarokban egy felkészülési tornán.

– Azt tudtam, hogy egy kiváló, profi szervezetről van szó, az ügynökömnek pedig vannak magyar játékosai, akik mindig pozitívan nyilatkoztak az Extraligáról. Amikor a csapat megkeresett, volt alkalmam beszélni Tóth Gáborral is, és utána döntöttem el, hogy szeretném itt folytatni a pályafutásomat.

A Békéscsabán töltött rövid időszakban már valamennyire megismerte a várost.

– Kerékpárral járok és ilyenkor próbálom a lehető leginkább szemügyre venni a várost, de szeretek a Körös partján is sétálgatni. Persze bőven van még mit felfedezni, az első hetek inkább az információgyűjtésről, valamint a lakás berendezéséről szólnak – mondta a 27 éves játékos, aki saját magát, a játékát így jellemezte:

– Centerként elsősorban a védekezésért és a blokkokért vagyok felelős, de tudom, hogy itt a támadásokból is kivehetem majd a részemet, aminek nagyon örülök, mert egyrészt szerintem a kettő összefügg, másrészt szeretek ütni. A pályán agresszív vagyok, ugyanakkor mindig figyelek arra, hogy megőrizzem a nyugalmamat és a hidegvéremet, hiszen meccs közben folyamatosan kommunikálnom kell a lányokkal is. Ebben a sportban rengeteget számít a mentális felkészültség, és ha valaki elkezd kicsit idegeskedni, akkor nem tudja a tudása legjavát nyújtani, ilyenkor nagyon fontos, hogy összetartsunk, persze ehhez előtte meg kell ismernünk egymást. Szeretném, ha minden egyes versenysorozatban a lehető legjobb eredményt érnénk el – beszélt a céljairól a francia játékos. – Ha képesek vagyunk a maximumot nyújtani, valamint egységben dolgozni és küzdeni, akkor a kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét. Igyekszem majd a tapasztalataimmal is segíteni a csapatot, közben pedig én is szeretnék a játék minden elemében fejlődni, és élvezni ezt az egész utazást!