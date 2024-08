Nyilvánvaló volt, hogy a második helyen kiemelt magyar versenyzőre lényegesen nehezebb erőpróba vár a világranglista 236. helyén álló belga lány ellen, mint a bemutatkozó meccsén. Nem kezdett jól a szeghalmi játékos, 1:3-nál és 2:5-nél is elvesztette szervagémjét, brékelni pedig nem tudta ellenfelét, így 44 perc alatt oda lett a szett (2:6). A folytatásra pontosabb és határozottabb lett Anna. Kétszer (2:1-nél és 5:2-nél) is brékelt, ezzel újabb 47 minuta után egyenlített (6:3). A döntő szett során magyar játékos 4:3-as vezetésig szorosan alakult, ekkor a Hajdúszoboszlói SE versenyzője másodszor is elvette a belga adogató játékát, és behúzta a 2 óra 19 perces meccset (6:3).

A negyeddöntőben az orosz Marina Melnyikova (382.) következik.