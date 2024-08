A világranglistán 84. magyar kedden 6:3, 3:6, 6:3-mal búcsúztatta az amerikai Bernarda Perát (79.), és egy nap szünet után a 15. helyen kiemelt orosz Anna Kalinszkaja várt rá. A pályafutása legjobbjaként a WTA-rangsorban is 15. moszkvai játékos remek szezont fut, mivel nyolcaddöntős volt Wimbledonban, az Australian Openen negyeddöntőt vívott, emellett döntőt játszott Dubajban és Berlinben.

Az egymás elleni mérlegükben viszont a Hajdúszoboszló SE sportolója állt jobban, mivel eddigi egyetlen találkozójukat ő nyerte meg, miután riválisa a második szettben feladta a meccsüket 2021-ben Bastadban.

A második csata a 25 éves Anna Nyikolajevna Kalinszkaja fölényét hozta, aki dupla brékkel kezdett, és gond nélkül hozta a saját adogatásait. A 27 esztendős Bondár 4:0-nál iratkozott fel az eredményjelzőre, de továbbiakban sem jutott el bréklabdáig, így 28 perc után szetthátrányba került.

A folytatásban Bondár beütötte negyedik kettős hibáját, majd harmadszorra is elvesztette a szerváját, ám 1:2-nél megtört a jég, és harmadik bréklabdáját már kihasználta, így utolérte Kalinszkaját. A magyar éljátékosnak két labdája volt fogadóként az 5:3-hoz, de nem tudott élni velük, nemsokára pedig már az orosz vezetett 5:4-re, majd könnyedén kiszerválta a meccset, amely 76 percig tartott.

A szeghalmi születésű játékosra a nap folyamán még egy páros mérkőzés is vár: a francia Clara Burel oldalán egy kínai, japán duóval találkoznak.

Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Anna Kalinszkaja (orosz, 15.)–Bondár Anna 6:2, 6:4