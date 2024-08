Baran Ádám az idei szezont illetően nem akart belemenni az esélylatolgatásba

Fotó: Fotó: Bencsik Ádám

Baran Ádám elmondta, hogy fiatal, korosztályos-, sőt immár felnőtt válogatott sportolókkal kötöttek szerződést. A klubelnök elárulta, hogy annak is felvetődött a lehetősége, hogy kizárólag utánpótláskorú játékosokkal álljanak rajthoz, illetve azt is mérlegelték, hogy van-e létjogosultsága az extraligás szereplésnek. Végül a menedzsmentnek sikerült egy olyan szintű gazdasági hátteret megteremtenie, ami a következő két szezonra garantálja azt, hogy nemzetközi kupában, illetve az élvonalban érdekelt csapatot láthat a publikum Békéscsabán.

– A csapatépítés fókuszában a jövő és a fiatal mag kialakítása szerepelt, és ebben a szezonban kell még nekik mankó, még ha nem is mindenkinek, hiszen például Kertész Petra már kijárta az iskolát Molcsányi Rita mellett. Szeretnénk úgy menedzselni a fiatalokat, hogy egy újabb olyan magyar generációt neveljünk ki, mint amelyik most abbahagyta, szerintem megfelelő külföldieket hoztunk melléjük, nincs hiányérzetem – mondta az elnök az extraligás keret kialakításáról, hozzátéve, hogy vannak olyan tehetségek, akik nagy ígéretek és mind a BRSE-nek, mind a nemzeti csapatnak fontos szereplői lesznek a jövőben.

Büszkék arra, hogy a múlt eredményei kötelezik a klubot, de a fenntartható jövő irányába tartanak és a stratégiát is ennek mentén alakítják ki. Ennek a lényege, hogy a fiatal békéscsabai játékosok mellé tapasztalt külföldi sportolókat igazoltak a posztokra: Fekete Ramóna mellé érkezett Barbora Kosekova, Gajdács Lina mellé Marta Hurst, Mikus Nina mellé Chloé Mayer. A stáb vonatkozásában is a frissítés mellett döntöttek számos pozícióban, mert időnként szükség van arra, hogy új szemléletű, extra motivációval rendelkező szakemberek kerüljenek be a rendszerbe.

A változások és reformok velejárója, hogy az eredmények nem mindig jönnek azonnal. Baran Ádám szerint mindenkinek meg kell értenie és el kell fogadnia, legyen az a BRSE tagja, szurkolója, vagy a sajtó munkatársa.

– Nem célunk és nem is akarunk mindenkinek megfelelni, mert tudjuk, hogy ha csak magyar játékosaink vannak, de eredmény nincs, akkor az a baj, ha pedig külföldiekkel szerepelünk jobban, akkor meg az, hogy miért nincsenek magyarok. Elkeserítő azt látni, ami az idei nyári sporteseményeket is végigkísérte, és ami ellen többen is szót emeltek: megdöbbentő az online térben az a szellemi morál, ami már a sportot is körülveszi. Ez alól sajnos a mi klubunk sem kivétel, és nem a klubvezetésről vagy a stábról van szó…