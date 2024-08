A mérkőzés túlnyomó részében a magyar csapat irányított és birtokolt előnyt, az első játékrészben volt, hogy már négy góllal is vezetett. A hazai dominancia a második félidőben is folytatódott, a 49. percben már hat gól is volt közte. A hajrában több cserét is végrehajtott a hazaiak vezetőedzője. A németek megkezdték a felzárkózást, de kiegyenlíteni már nem tudtak, így minimális különbséggel a Békéscsaba nyerte a találkozót.

Békéscsaba-BSV Sachsen Zwickau (német) 28–27 (12–10)

Nemzetközi felkészülési női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 100 néző. V.: Biri, Kiss S.

Békéscsaba: J. Ferreira – Aranyi, Schlegel 3, Román 2, Bencsik-Giricz 4, F. Ferreira 4, Szondi 4. Csere: Szabó D. (kapus), Sablic 2, Borbély 2, Bencsik 3, Takács 1, Kukely K. 3, Varga H., Sándor. Vezetőedző: Rác Sándor. Az MTK Budapest legjobb dobója: Walkowiak 6 (3). Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/5.