Nem egészen másfél év után játszott ismét a Kórház utcában NB II.-es bajnoki mérkőzést a Békéscsaba 1912 Előre csapata. Alig több mint negyedórát kellett várni az első gólra, ami Kovács Gergő vállalkozókészségét, majd Kővári Róbert szemfülességét dicséri, ők hozták ugyanis össze a lila-fehérek vezető találatát. Az addig sem passzív ajkaiak ezután még jobban haraptak, mentek előre, helyzeteket is kidolgoztak, de néhány kisebb bizonytalanságtól eltekintve a hazai védők jól tették a dolgukat, a társak pedig, amikor lehetőség adódott, kontrákat vezettek és megpróbálták növelni az előnyt.

Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka 3–0 /Fotó: Jenei Péter/

Támadólag lépett fel a második félidőben is az Ajka, de valahogy a csatáraik mintha be lettek volna oltva a gól ellen. Csató Sándor remekül ráérzett, hogy játékba kell dobni Vólent Rolandot, aki becserélése után kétszer is megzörgette az ajkai hálót, ezzel téve magabiztossá csapata sikerét.

Az Előre így győzelemmel debütált hazai pályán az NB II.-be való visszatérése után.

17. perc: Kovács Gergő lövése után a mezőnybe vágódott a labda, ami Kővári elé került, aki ő pedig 10 méterről jobbal a kapuba bal alsó sarkába lőtt, 1–0.

85. perc: Tűzijáték az ajkai kapu előtt, először Hodonicki, majd Sármány lőtt, mindkétszer kipattant a labda, majd a harmadik próbálkozás, Vólent Roland jobblábas, 16 méterről megküldött lövése már sikeres volt, a labda a jobb alsó sarokban kötött ki, 2–0.

91. perc: Gyors csabai kontratámadás végén az üresen álló Vólent néhány lépésről jobbal a kapu bal oldalába passzolt, 3–0.

Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka 3–0 (1–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 1250 néző. V.: Farkas T. (Sinkovicz Dániel, Szabó D.)

Békéscsaba: Uram – Kuzma, Kovács G., Csató M., Mikló (Kóródi, 71.) – Kővári, Tóth M. (Hulicsár, 79.), Szabó B., Viczián (Hodonicki, 71.) – Czékus (Sármány, 66.), Zádori (Vólent, 66.). Vezetőedző: Csató Sándor

Ajka: Horváth D. – Csemer, Tar, Frák, Jagodics (Major, 79.) – Kovács N., Csizmadia Z. (Sejben, 79.), Tóth G. (Borsos, 61.) – Pantovics (Nagy M., 67.), Zsolnai – Szarka (Bobál, 68.) Vezetőedző: Schindler Szabolcs.