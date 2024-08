A kick-box sportág hét szakágából a formagyakorlatosok tartották meg leghamarabb a vb-re felkészítő edzőtáborukat, amelyre a sportág akrobatikus jellege kapcsán egy kiskunhalasi tornászteremben került sor a múlt héten szerdától vasárnapig. Az edzéseket elsősorban az orosházi szakember vezette, de a munkába kollégái – főként a válogatottságot kivívott fiatalok edzői – is besegítettek. A szakágat irányító szakember elmondása szerint, bár már több éve tartanak hasonló táborokat, ilyen remek gárda korábban még nem jött össze.

A szakvezető arról is beszámolt, hogy a hazai kick-boxosok közül a formagyakorlatok iránt érdeklődők érezhetően egyre komolyabban veszik a edzéseket és a versenyzést. Az országos bajnokságon tavaly már száz fő fölött volt az indulók száma, míg ez az idén ugyan száz alá csökkent, ugyanakkor eltűntek a kezdőbbek, és jellemzően csak azok léptek tatamira, akik a klubjaikban már heti öt edzésen foglalkoznak a formagyakorlatokkal.

– Szorongatjuk a világszínvonalat – fogalmazott Puravecz Péter. – A világbajnokság kvalifikációs versenyeit úgy állítottuk össze, hogy több külföldi verseny szerepeljen köztük. Ezeken a bírók megismerték a magyarokat, és mi is sokat tanultunk. A versenyzők nemzetközi tapasztalatra tettek szert, és büszkén mondhatom, hogy mindenhol az éremtáblázat élén végeztünk. Ez azt is jelenti, hogy bízhatunk abban, hogy sikeresek leszünk a világbajnokságon.

Puravecz Péter hozzátette: amennyiben a hazai környezet még tud adni egy kis plusz önbizalmat, akkor nagyon szép eredmény várható a magyar fiataloktól a vb-n.

– A BOK Sportcsarnokban induló négy korosztály közül a két alacsonyabban, a gyerekeknél és az úgynevezett younger cadetek mezőnyében van a legtöbb esélyünk a jó szereplésre. Az older cadetek és a juniorok mezőnyében jóval erősebbek a külföldiek, elsősorban az amerikaiak, a hollandok és az angolok. Összességében úgy érzem, hogy hat-nyolc világbajnoki cím is összejöhet egyéniben. Emellett több csapatot is el fogunk indítani, amelyek közül különösen a kreatív formagyakorlat együttestől remélek jó eredményt – jelentette ki a szakágvezető.

Kick-boxban a formagyakorlatban négy versenyszámban indulhatnak a versenyzők: kreatív pusztakezes, kreatív fegyveres, zenés pusztakezes és zenés fegyveres kategóriákban adhatják elő gyakorlatukat, amelyeket bírók pontoznak le.