– Ahogyan a tavalyi rendezvényen, úgy a mostanin is az amatőr labdarúgás grassroots szegmenseit helyezzük előtérbe. Ennek szellemében állítottuk össze az egész napot kitöltő fesztivál programját – mondta el érdeklődésünkre Szpisják Zsolt, az MLSZ területi igazgatója.

Az egész napos programban helyet kap a 60 év felettiek Dél-Alföldi Regionális Veterán tornájának békéscsabai fordulója 5 csapattal, szerephez jutnak a Kistelepülések kispályás bajnokságában vitézkedő együttesek. Ezek eredményei már beleszámítanak a kategóriák éves versengésébe. Külön tornát hirdetnek négy olyan gárdának, melyben fogyatékkel élők játszanak. Lesz ezen felül nőknek és az öregfiúknak is megmérettetése. A hölgyeknél 4, a szenioroknál a nevezések számának függvényében 4-8 gárda csatázik, és szintén itt kap helyet az ÁGOTA Alapítvány gyermek focitornája 4 csapat részvételével.

– Természetesen a foci és a jó hangulat áll a nap fókuszában, a rendezvényt ezúttal is főzőverseny kíséri, melyre már tíz alkalmi társaság jelentkezett, de továbbiakat is várunk, ide bárki csatlakozhat szabadon választott étel elkészítésével. Újdonságként szeretnénk több olyan személyt elismerésben részesíteni, aki sokat tett saját települése labdarúgásáért. A díjra bővebb indoklással ellátva, bármely csapat küldhet felterjesztést az e-mail címemre – részletezte Szpisják Zsolt.