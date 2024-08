Meglehetősen zsúfolt nyarat zár a mezőny ezzel a játéknappal, melyben öt bajnoki és egy-két kupamérkőzés kapott helyet. A fürdővárosiak utóbbi tekintetében egyel kevesebbet játszottak ellenfelüknél, hiszen ott már az első kanyarban kisiklottak, így a hétvégét a regenerációnak és a heti duplának szentelhették. Velük szemben a Pest vármegyei alakulat szombaton is pályán volt, méghozzá százhúsz percen át, mivel hosszabbítást követően, büntetőrúgásokkal harcolta ki a továbbjutást Szolnokon, így jutalmul a Fehérvár FC-vel játszhat legközelebb.

– Mi a jobb jelen esetben: pihenten ráfókuszálni egy ilyen hétre, avagy fáradtabban, de egy közösségformáló szép sikerrel pályára lépni? – szögeztük a kérdést Ekker Attilának, a Termál FC vezetőedzőjének.

– A hétvégéi szünet előnyt kell jelentsen számunkra, de ehhez a földvárinál koncentráltabbnak kell lennünk és hatékonyabban kellene teljesítenünk. Nem szabad, hogy ugyanabba kényelmi helyzetbe kerüljünk, ami a Tiszaföldvár elleni találkozó előtt kiérződött a csapaton, a siker érdekében teljes egészben bele kell tennünk kvalitásainkat a meccsbe.

– Biztosra vesszük, hogy alaposan felkészültek a Monorra. Mi az, amiben jobbak az átlagosnál?

– Játékos, mozgékony csapat, különösen az előrejátékban hatékony, ennek a semlegesítése jelenti majd a legfőbb kihívást. Az eredményesség szempontjából ugyanakkor az is mérvadó lesz, hogy az átmeneteket miként tudjuk megoldani.

– Hogyan tették túl magukat a Tiszaföldvár elleni találkozón?

– Nem lihegtük túl, azt gondolom, megfelelően átbeszéltük és leszűrtük a tanulságait. Konklúzióként csak annyit mondanék: lesz még rá alkalom a bajnokság folyamán, hogy esélyesként fogunk pályára lépni, ezt azonban másként kell kezelnünk, mint a legutóbbi mérkőzésen.

– Akadnak-e majd hiányzók szerdán valamilyen okból?

– Krajcsó, Szilágyi és Szabó Péter beteg, Malkócs a térdét fájlalja, Wéber pedig az egymeccses eltiltását tölti. Szerencsére a keretünk van olyan minőségű és mélységű, hogy a pótlásuk nem okoz komolyabb nehézséget, éppen ezért hazai pályán mindenképpen sikeres mérkőzést szeretnénk játszani.

Egy győzelemmel a gyulai csapat tovább diktálhatná a tempót a mezőny többi tagjának, sőt egy riválist le is rázhatna időszakosan, ellenkező esetben viszont belecsöppenhet a sűrű üldözőbolyba.



Az 5. forduló műsora. Augusztus 28., szerda, 17.30: Erzsébeti SMTK–Pénzügyőr SE, Martfűi LSE–Kecskeméti TE II., Budapest Honvéd II.–Tiszaföldvár SE, Gyulai TFC–Monor SE, BKV Előre–FC Dabas, Szegedi VSE–Tiszakécskei LC, Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC, Csepel TC–Vasas FC II.