Zöldi-Tóth Katalin érdeklődésünkre elmondta, hogy napi egy edzés szerepel a programban, ami futást és erősítést jelent. Az igazán éles, keményebb időszak augusztus 6-án kezdődik meg, amelynek nemcsak a felnőtt, hanem az ifjúsági játékosok is részesei lesznek.

Szögi Tímea fontos láncszeme marad Zöldi-Tóth Katalin csapatának

Fotó: Fotó: Bencsik Ádám

– Augusztus 12-től helyben tartunk egy tábort is, ami egy hétig tart, amikor minimum napi két edzésre kerül sor – adott játékoztatást az egykori válogatott beálló, a CZ-Gyulasport NKft. edzője. – Augusztus 20-a után már szeretnénk edzőmérkőzéseket is játszani, a szeptember közepi NB II.-es bajnoki rajtig legalább hatot, de az ellenfeleket még nem tudom, csak ezután tudunk egyeztetni a szóba jöhető csapatokkal.

Nemcsak a csapatnak, hanem az edzőnek is lesz bőven feladata, hiszen az eddig a felnőttekkel és az ifjúságiakkal zajló munka után a serdülő korosztály is a felügyelete alá fog tartozni, aminek meglesz az előnye is.

– Szeretnénk minél több fiatal játékost beépíteni a felnőttcsapatba – beszélt az ezzel kapcsolatos terveiről Zöldi-Tóth Katalin. – Többen a felnőttek mérkőzésein is szerephez jutnak majd, a jobb szélen például Tarkovács Réka személyében éppen egy nagyon fiatal, serdülőkorú játékos kaphat szerepet. A serdülők és az ifjúságiak együtt fognak majd edzeni.

Zöldi-Tóth Katalin: nincs eredménykényszer

Nincs eredménykényszer, a tavaly ezüstérmet szerző együttestől nem elvárás a bajnoki cím megszerzése, vagyis lesz idő a kísérletezésre.

– A célokról még nem beszéltünk, de a felsőházi rájátszást garantáló első négy hely valamelyikét meg akarjuk szerezni az alapszakaszban, már csak hogy a motiváció is megmaradjon – jelentette ki az edző.

A játékoskeret már csaknem végleges, egy kérdőjel van még csupán, hogy a pilótának tanuló Németh Csenge meddig és mennyire tud segítségére lenni a csapatnak, az ő sorsa még nem dőlt el. Ami biztos, hogy a két szeghalmi, Hegedűs Anita és Kiss Virág felhagyott a kézilabdával. Tóth Mónika az egyetlen abszolút új játékos Gyulán, a 2000-es születésű irányítót Mezőtúrról igazolták le. Szülés után visszatér az élvonalbeli rutinnal bíró Bottó Rózsa, aki átlövőként száll majd vissza a játékba. A nyugdíjba vonuló Máthé István technikai vezetői feladatkörét átvevő Mike Mária is vállalta, hogy kapusként még idén segíti a csapatot, így Zsiga Zsannával karöltve ezen a fontos poszton biztosan nem lesznek gondok Gyulán.