Rutinos labdarúgókkal bővült a Békéscsaba 1912 Előre első csapatának kerete, hiszen visszatért Békéscsabára a 186 centiméter magas, a középpályán bevethető, 1997. február 5-én Gyulán született Hursán György, valamint az öt első osztályú mérkőzéssel is rendelkező, 189 centiméter magas, szintén középpályás poszton játszó Márkus Attila Márk. A labdarúgást a Békés vármegyei székhelyen elkezdő, 2015 elején a Puskás Akadémia U19-es csapatától a német 1860 München gárdájában is légióskodó Hursán 2017 és 2021 között már focizott békéscsabai színekben, aztán a Pécs-Szentlőrinc-Szombathely útvonalat bejárva most visszatért a Viharsarokba.

A 27 esztendős Márkus Attila Márk korábban kipróbálta magát Norvégiában is, majd visszatérve a Nyíregyházát és legutóbb a Tiszakécskét erősítette, ahová a Mezőkövesd adta kölcsönbe. Mindkét játékos igen jó korban van, ezért a klubnál joggal bíznak abban, hogy hathatós segítségnek bizonyulnak majd az igen keménynek látszó 2024–2025-ös másodosztályú bajnokságban.

Az Előre korábban három játékos érkezéséről adott hírt. A 19 esztendős középpályás, Pelles Patrik András Szolnokról, a középső védőként és akár védekező középpályásként is hasznos Csató Martin (29) (Csató Sándor vezetőedző fia) Siófokról érkezik, a 23 éves csabai nevelésű kapus, Uram János a Vasastól kerül kölcsönbe vissza.

A klubnál közölték azt is, hogy máshol folytatja pályafutását Ilyés Tamás, Mágocsi Bence és Farkas Márk is, mint ahogyan Himics László, Mihály Bálint, Óvári Balázs, Somogyi Pál, Krnács Richárd és Szabó Csaba is.