A helyszín nem meglepő, hiszen a szövetségi kapitány, Puravecz Péter mester - akinek elévülhetetlen érdemei vannak ennek a korábban elhanyagolt szabályrendszernek a fejlesztésében - a helyi Contact Kick-box, Thai-box Egyesületet vezeti és ennek megfelelően idén is itt került megrendezésre ez a rangos verseny, amely nemcsak a magyar bajnoki címeket döntötte el, hanem döntően befolyásolta a augusztus végi budapesti kick-box utánpótlás világbajnokságon induló magyar válogatottba kerülést is. A több, mint kilencven induló száma jelzi, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés a szabályrendszer iránt, s ami örvendetes, más harcművészetek – így a taekwon-do és az aikido – képviselői is egyre nagyobb számban és eredményesen szerepelnek a nyílt versenyeken. Látszik a fejlődés is, hiszen edzői vélemények szerint egyre kidolgozottabbak, egyre ponterősebbek a gyakorlatok. Ahhoz, hogy a nemzetközi élmezőnyhöz zárkózás szorosabb legyen, ennek a fejlődésnek folytatódnia kell!

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül most két egyesület vett részt a versenyen. A legeredményesebben a füzesgyarmati Bak Ágnes Panna szerepelt, aki magyar bajnoki címet szerzett. A rendezése sem akadhatott panasz, az orosházi Contact K.T.H.E. ezt a megszokott színvonalon teljesítette. A tavaszi versenynaptár utolsó versenye után elkezdődhet a felkészülés az augusztus végi, budapesti utánpótlás világbajnokságra.

Békés vármegyei dobogósok. Kreatív Pusztakezes kategória. Junior: 1. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat, edző: Gasparik Róbert, Puravecz Péter. Kadet 1 (serdülő): 3. Szemenyei Balázs (Contact K.T.H.E. Orosháza). Kreatív fegyveres kategória. Junior: 2. Markovics-Horváth Mira (Contact K.T.H.E. Orosháza). Zenés Pusztakezes kategória. Junior: 2. Bak Ágnes Panna. Zenés Fegyveres kategória. Junior: 3. Markovics-Horváth Mira.