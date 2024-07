Idén 367 olyan 16 éves és fiatalabb úszó lépett rajtkőre, akik jogosultságot szereztek a startra. Békés vármegyéből a Békéscsabai Előre Úszó Klub hét, a Békési Úszóklub Egyesület kettő ilyen versenyzőt tudott kiállítani, akik szinte mindegyike bekerült az A, illetve minimum a B döntőbe.

Sőt, ebben a korosztályban is bajnokot avattak Békés vármegyéből, mégpedig az idősebb Petróczki Zsombor tanítványát, a békéscsabai ifjabb Petróczki Zsombort, aki a 100 méteres mellúszásban nem akadt legyőzőre. Mi több, két békéscsabai váltó is a dobogóra úszott, amivel az éremtáblán is előkelő helyre avanzsáltak, ugyanis a 9 arany-, 6 ezüst- és 10 bronzérmet begyűjtő éllovas győriek mögött az előkelő 14. helyre tempóztak be a 64 klub közül.

Az edző, idősebb Petróczki Zsombor érthetően örömmel térhetett haza Kaposvárról, hiszen fia, ifjabb Petróczki Zsombor hosszú szünet után lett újra korosztályos bajnok (korábban az alacsonyabb korcsoportokban ért el aranyérmes sikereket, még más edzők kezei alatt pallérozódva). – Büszkeséggel tölt el és óriási elégtétel számomra, hogy éppen a fiam az, aki az én kezem alatt készülve lett országos bajnok. Korábban több ezüst- és bronzérmes versenyzőm volt, erre az első bajnoki címre már nagyon vártam – mondta nagy lelkesedéssel a csabai tréner.

A kis csapat eredményességéhez még azt is hozzátette: – Emlékezz vissza, a bajnokság előtt azt mondtam, a váltóinknak van esélye a dobogóra kerülni, és a fiamtól érmes helyezést vártam. Nos, az utóbbihoz még azt fűzném, ezt alaposan túlteljesítette, ami sok tényezőn múlt. Így többek között azon is, hogy a testmagasságban most kezdte utolérni kortársait. No meg azon, hogy szorgalmas, kitartó, alázatos a sportága iránt.

Az eredményeket végig böngészve azt lehet megállapítani, hogy a legtöbb alkalommal nagy egyéni csúcsokat úsztak a fiatalok. Amit ugyancsak kiemelt idősebb Petróczki: – A mix vegyesváltóban az elsőnek úszó Takács Botond 59,08 másodpercet repesztett százon, amivel átírt újabb egyesületi rekordokat, olyanokét, mint Balogh Gábor, illetve Bohus Richárd. Sőt, a kétszázas távon is elérte azt, amit az elődei 15 évesen tudtak. De ugyancsak örömteli, hogy a korosztályos ranglistán nemcsak megőrizte első helyét elsőéves serdülő korú úszóként, hanem újabb távon, száz méteren is az élre ugrott. Az ötvenes távon pedig alig maradt le a dobogóról.