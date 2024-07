Előbb az egyik általa legtöbbször látogatott pályán, a schönfeldin nyert és ezzel gyakorlatilag bejutott a Diners Klub döntőjébe, amit szeptember közepén rendeznek. Bécsben újra győzött a Strawberry-sorozat egyik következő állomásán. Bár – ahogy a szenior versenyző fogalmazott – erre a sorozatra csak játszani jár, a sok verseny miatt a döntőre nem aspirál. Linsbergben a Szenior Ligán negyedik összetettbeli győzelméért fogott ütőt, és jól halad a cél felé. Visszatérve Schönfeldbe az éves versenyszérián is nyerni tudott, mellesleg most vette át a tavalyi sorozat első díját, ami a 100 euró mellett tartalmazott néhány hasznos tárgyi ajándékot is.

– Tökéletes bal kéz, fej, láb és persze győzelem, nagyon jó eredménnyel. Az utóbbi három hét egyfajta „golfswing” jegyében telt, mert az erőnléti edzőmmel, Pap Csillával egy kicsit rámentünk a kéztartás a háromszázhatvan fokos fordulat javítására, melynek következtében javult a pontosságom és az ütéshosszom is – beszélt a felkészülés hátteréről Tar László.