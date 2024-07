Párosban Nádas Bencével friss Európa-bajnokként indulnak majd a sportági versenyeknek otthont adó Vaires-sur-Marne-i evezős és kajak-kenu pályán, négyesben pedig Kuli Istvánnal és Csizmadia Kolossal kiegészülve a tavalyi duisburgi világbajnokság ezüstérmeseiként érkezik az ötkarikás játékokra Tótka Sándor.

Nádas Bence és Tótka Sándor éremért küzd majd Párizsban. Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország



– Ha most is indulhatnék kétszáz egyest, akkor csak az újabb aranyérmet tartanám elfogadható eredménynek, ez azonban már nem számít, mert új távon vagyok, új csapattártsakkal – mondta az MTI-nek a szolnoki edzőtáborban az UTE versenyzője, aki jövő szombaton lesz 30 éves.

A sprintszám a 2021-es játékok után kikerült az olimpiai programból.

– Erről akár egy könyvet is lehetne írni, hogy mi a különbség az egyes és a csapathajók felkészülése között. A négyes edzés kívánja a legnagyobb fókuszt, hiszen ha nem vagyunk összhangban, akkor nem tudunk jó időket kajakozni, ezért nagyon kell figyelni. Azt szoktam mondani a srácoknak, hogy minden edzés számít, mindig úgy szálljunk ki a hajóból, hogy azt érezzük, előreléptünk. Ha elérjük azt a pályát, ami a fejünkben él, akkor nem lesz gond Párizsban, sem négyesben, sem párosban – fogalmazott, hozzátéve, hogy most mindannyian fáradtak, de szerinte az időszaknak megfelelő az állapotuk, „talán még jobb is”.

Tótka Sándor és Nádas Bence mindkét számra egyformán koncentrál

Tótka Sándor kijelentette: Nádas Bencével egyformán koncentrálnak a párosra és a négyesre.

– A párost a négyes mellett csináljuk, nem pedig helyette, mindkét szám elképesztően jól halad – mondta. – Azzal nem foglalkozunk, hogy friss Európa-bajnokok vagyunk párosban, a nagy ellenfelek ugyanis nem voltak itt Szegeden, s az Eb-t csak egy állomásnak tekintettük az olimpia felé vezető úton. Tudjuk az időeredményeket és tudjuk, hogy milyen időre lesz szükség az ötkarikás éremhez.

A célokat tekintve az olimpiai bajnok sportoló kijelentette: nagyon szeretne ismét éremmel hazatérni, az visszaigazolná a döntéseik helyességét.

Nádas 2022-ben Kopasz Bálinttal világ- és Európa-bajnok lett K-2 500 méteren – a tokiói olimpián 1000 méteren negyedikként végeztek –, utóbbi kajakos Párizsban Varga Ádámmal indul. Tótka ezzel kapcsolatban azt mondta, nem egy helyen készülnek és nem is figyelik a másik magyar párost, ők csak saját magukra koncentrálnak.