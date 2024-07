A 28 éves szakember az extraligás csapat szakmai stábjában fog tevékenykedni és segíti majd Tóth Gábor vezetőedző munkáját – jelentette be a klub a honlapján.

Tüske Bence játékosként több együttesnél is megfordult az Extraligában liberóként, az elmúlt két szezonban pedig már az MTK felnőtt csapata mellett dolgozott, valamint az U17-es alakulatot vezette, amellyel egy évvel ezelőtt döntőig menetelt Közép-Európa egyik legnagyobb tornáján. A fiatalokkal történő közös munka nem lesz ismeretlen számára, hiszen a fővárosi kék-fehéreknél is rájuk épült az NB I.-es gárda és a csabai klub is ezt az irányt jelölte ki az előtte álló időszakra.