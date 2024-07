A harmadik napját zárja szerdán a KSI SE delegációja Békéscsabán, akik a délelőtti edzés után a házigazdákkal közös strandolással folytatták az Árpád fürdőben.

Forgó András edző a feleségével, Németi-Forgó Dórával közösen vezeti a KSI tizenegy fős csoportját, amely a 2014 és 2016 között született zsebibaba és gyermek kezdő korosztály tagjaiból áll.

– Vasárnap este érkeztünk és pénteken megyünk vissza Budapestre – mondta Forgó András, aki máris sorolta, hogy milyen előnyei lehetnek az ilyen közös táboroknak: – A csapatösszetartás mellett fontos, hogy megismerjük egymást a békéscsabaiakkal edzés közben és azon kívül is. Napi két edzést tartunk a szerdai nap kivételével, amikor a csabaiakkal elmegyünk a helyi strandra. Tanítványaink életük első edzőtáborában vesznek részt, és nagyon jól érzik magukat. Tökéletes a helyszín, hiszen közel van egymáshoz a szállás, az étkezés és az edzéslehetőség is. Máskor is szívesen lejöttünk egy-egy nagy versenyt megelőző barátságos viadalra. Szeretném, ha tovább tudnánk vinni ezt a kezdeményezést, s ha hívnak, máskor is szívesen jövünk!

Ördög Szabolcs, a TC Békéscsaba vezetőedzője elmondta, hogy a múlt heti ferencvárosi és a mostani KSI-s tornászokkal közös edzőtáborozás is mindenkinek hasznos.

– Közösen edzünk, látjuk, megismerjük egymást, megnézzük, hogy ki, mit, hogyan csinál, ötletelünk, tanulunk is egymástól.

Ördög Szabolcs a napokban érkezett haza Tirreniából, ahol egy tíz napos edző továbbképzést tartottak. A hagyományos eseménynek korábban éveken keresztül meghívott előadója volt Lukács József, a békéscsabaiak legendás mestere. Ördög Szabolcs tanulni ment, Jordanov Zoltánt, a hazai szövetség leányutánpótlásért felelős szakmai igazgatóját kísérte el.

– Jól sikerült ez a tíz nap, sok hasznos dolgot tanultunk, melyekből néhány elemet már most elkezdtem beépíteni a napi edzésmunkába – mondta a csabaiak fiatal edzője. – A program úgy nézett ki, hogy minden délelőtt edzésen vettünk részt, ahol az úgynevezett expertek vezetésével folyt a munka (tapasztalt edző személyében miden szernek volt egy felelőse, vezetője), de a saját elképzeléseink szerint is tarthattunk foglalkozásokat. Esténként pedig elméleti foglalkozásokon vettünk részt. Jutott idő szabad programra is, ellátogattunk Firenzébe és Pisába is.