Vegyespárosban a budaörsi Molnár Kendrával a főtáblán kezdett, és a 32 közé jutásért 0:1-ről fordított 3:1-re a svéd Sjogren, Nilsson duó ellen. A folytatásban a szám egyik éremesélyese került az útjukba, a francia Nathan Lam (28. a világranglistán), Zheng Guo (12.) kettős ellen nem is sikerült szettet nyerniük.

Fiú párosban a soltvadkerti Varga Botonddal állt asztalhoz, de már a legjobb 32 közé jutásért megálljt parancsolt nekik a bosnyák Benjamin Zijadic, és a szerb Oros András (1:3).

Egyéniben kiemeltként a svéd David Björdkyd ellen mérkőzött a 32 közé jutásért, és végig kiélezett csatában 4:3-ra nyert, a döntő játszmában 11:9-re bizonyult jobbnak. A következő találkozón a világranglista 122. helyén álló német Manuel Prohaska ellen állt asztalhoz, és bár 3:0-ás előnyénél két játszmát behúzva felzárkózott ellenfele, Szántosi magabiztosan nyerte a hatodik játszmát és vele együtt a meccset is. A 8 közé jutásért a világranglistán 83. angol Connor Green ellen mérkőzött, akit 0:2-ről és 2:3-ról győzött le, a döntő szettet 13:11-re hozva.

Az éremért megvívott csatában a csapatban kontinens-bajnok román együttes kiválósága, az európai U19-es ranglista második helyét elfoglaló Darius Movileanu várt Fest Attila tanítványára. Az első játszmát 11:7-re, a másodikat 11:9-re nyerte a román fiatal. A harmadikban Szántosi jó játékkal 11:5-re szépített, a negyedikben is volt esélye, végül azonban 15:13-ra vesztett, az ötödiket pedig 11:6-ra hozta Movileanu, aki később aranyérmes lett.