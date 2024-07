A kapus 2020-ban érkezett Debrecenből a békéscsabai egyesülethez és stabil tagjává vált felnőtt csapatnak. A Tappe-Békéscsabai Előre NKSE csapata 2025. június 30-ig érvényes szerződést kötött Szabó Dórával.

– Nagy örömmel töltött el, hogy a vezetőség a következő szezonban is számít rám. Szeretem ezt a várost, a stábot, a közösséget, a szurkolókat. Nagyon jó összetartó csapat alakult ki ebben az évben és látva a következő szezon keretét ismét egy jó kis csapat van kialakulóban, akikkel úgy gondolom, hogy sikeresek lehetünk. A saját céljaimat tekintve minden téren szeretnék továbbra is fejlődni, ezért mindent meg fogok tenni az edzéseken és a mérkőzéseken is – mondta Szabó Dóra a klubhonlapon a szerződés aláírását követően.