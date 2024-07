Összesen 72 klubból 412 cápa jelentkezett a starthelyeken, akik 2267 rajtot teljesítettek a négy nap folyamán. Békés vármegyéből a Békéscsabai Előre Úszó Klub 12, a Békési Úszóklub Egyesület nyolc, a Gyulai Várfürdő egy, az Orosházi Úszó Egyesület három, a Szarvasi Úszó, Vízilabda Szabadidős Sport Egyesület egy és a Tótkomlósi Úszó Egyesület kettő fiatallal képviseltette magát.

Az éremtáblázatra 33 egyesület iratkozott föl, szűkebb pátriánkból a legbüszkébbek a békésiek lehettek, akik két aranyérmes helyezést, továbbá egy bronzot is bezsebeltek. Sajnos a többi megyei egylet ezúttal érem nélkül maradt, ám azért vigasztalódhattak sok szép egyéni rekorddal és számos döntős helyezéssel.

S akkor visszatérve a békésiekre. Szűkebb pátriánkból a korosztály ügyeletes tehetsége Metcalfe Rebecca, aki három veretes medállal gazdagította a békési úszósport éremkollekcióját. Nem talált legyőzőre a 100 és 200 méteres pillangóúszásban, 200 vegyesen pedig harmadik lett. A 100 méteres pillangóúszásban alig maradt el a korosztályos országos rekordtól, mindössze 0,9 tized hiányzott ahhoz, hogy átírja a listát. S éppen azt a győri Zámbó Annát győzte le, aki a korábbi évjáratos csúcsot tartja.

Rebecca edzője, Szegedi Szabolcs is csak felsőfokon tudott beszélni róla, amikor állította: – Fiatal kora ellenére rendkívül tudatos a mindössze 12 esztendős tanítványom, s nemcsak az edzéseken és versenyeken, hanem a hétköznapokban is.

Korábban nagyon szépen megfogalmazta, hogy mit szeretne elérni 2024-ben, ott is látszott az eltökéltsége. Ebben a korosztályban már a legtöbb klubban nagyon nagy terhelést kapnak a gyerekek, mi egy kicsit visszafogottabban kezeljük ezt a korosztályt. Reggel hetente csak két egyenként másfél órás edzést tartunk, délután ötször jönnek le fiataljaink az uszodába, szombatonként pedig jógaedzést tartunk. A kevesebb munka ellenére is korosztálya fölé nőtt. Tény, a kétszáz méteres pillangóúszó távon nem volt különösebb izgulni valója, ott egyedüli volt a mezőnyben, olyan nagy fölénnyel nyerte, százon azonban volt benne egy kis drukk, hiszen az eddig élen álló és a korábbi évjáratos rekordot tartó versenyző volt kihívás számára. De ezt is ragyogóan megoldotta. Amúgy is, amit kérek tőle, mindent megcsinál, ha egyszerre húsz dolgot kérek, akkor azt is könnyedén teljesíti. Nagyon jó versenyzői alkat, nagy jövő előtt állhat.