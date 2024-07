Bogdánffy Csaba szakmai koordinátor így értékelte a 2023–24-es idényt:

– Tavaly nyáron a visszalépés után az új szezonra az NB I. osztályba adtuk le a nevezésünket, azzal a célkitűzéssel, hogy legyünk harcban a rájátszást követő dobogós helyezésekért. Az alapszakaszban Fehér Zsófia, Veréb Xénia és Czeglédi Dorka mellett Benkő Anett kapott játéklehetőséget. A lányok kiegyensúlyozott egyéni teljesítménnyel, egy pont veszteséggel az első helyen végeztek.

– A rájátszást Nagykanizsán rendezték meg tizenhat csapat részvételével, kieséses rendszerben. Izgalmas keretek között sikerült megszerezniük az aranyérmet!

– A sorsolás nem volt kegyes hozzánk, mivel a legnehezebb ágra kerültünk, és folyamatosan extra teljesítményt kellett nyújtani a sikerekhez. Csapatunk végig kiegyensúlyozott játékkal rukkolt ki, mindenki ellen 5:5-ös döntetlent ért el, de jobb játszmaaránnyal megszerezte az első helyet. A lányok kiválóan teljesítettek, egymást kisegítve játszottak, ami a végső sikerhez vezetett.

– Közismert, hogy az előző szezon tavaszi fordulói előtt visszalépett az orosházi együttes az Extraligától, mivel nem látták biztosítottnak a szereplés anyagi feltételeit. Azzal, hogy megnyerték a bajnokságot a lányok, nagy dilemma elé állíthatták a vezetőséget is. Változott valamit az anyagi helyzet?

– A feljutást követően el kellett döntenünk, hogy tudjuk-e vállalni a magasabb osztály követelményeit, vagy a 2024–25-ös évadban is az NB I.-ben szerepelünk. A kérdés azért is fontos, mert csapatsportágakban kevés az elit osztályban szereplő vármegyei együttesek száma, és a játékosok is megérdemelnék a magasabb osztályban történő szereplés lehetőségét. A döntésben végül ismét a realitás győzött, mivel az anyagi feltételeken nem sikerült javítanunk, így az NB I. mellett döntöttünk!

– A lányok hogyan fogadták ezt?

– Megértőek voltak és valamennyien vállalták, hogy a következő szezonban is egyesületünk színeiben játszanak. Ennek megfelelően az előző évi Fehér Zsófia, Veréb Xénia, Czeglédi Dorka alapcsapattal kezdjük a szezont, akikhez szükség esetén csatlakozhat Benkő Anett, valamint tehetséges utánpótláskorú versenyzőink.