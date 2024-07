A munka amolyan nulladik fél héttel vette kezdetét, ahol a régi és az új játékosok több csapatépítő programon acélosították a közösséget, másrészt ezzel hangolódtak a fárasztó erőnléti tréningekre. Múlt héttől a szórakozást a munka váltotta fel. Napi szinten két edzés szerepel a programban, péntektől pedig a gyakorló mérkőzések sora is kezdetét veszi.

– Az első napok a kölcsönös ismerkedés jegyében teltek, a csapatépítés mellett azonban erősítő és futó tréningeket is végeztünk a srácokkal. Úgy vélem, az eltelt rövid időszakban sikerült olyan légkört kialakítani, ami mindenkit motiválttá tesz a felkészüléshez – mondta elöljáróban Czifra Tibor.

A klub egykori legendás játékosa új szerepbe került, tekintettel arra, hogy Padla József távozását követően az asszisztensből főedzővé lépett elő. Erre vonatkozólag így vonta meg a nyúlfarknyi közös munka hozadékát:

– Eddig nem lehet panaszom, mindenki jól alkalmazkodik az új rendszerhez. Igyekszem egy kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot kialakítani a fiúkkal, úgy látom vevők a munkára és a játékkal kapcsolatos elképzeléseimre. Vonatkozik ez az újonnan érkezőkre is, akik gyorsan beilleszkedtek közénk. Remélem, hogy a pályán is hasonló gyorsasággal sikerül majd a csapat javára fordítani a képességeiket!

A vezetőedző a felkészülés tematikáját ismertetve beszámolt arról, hogy a harmadik hétig fokozatosan növelik a játékosok terhelését, miközben a labda is egyre több szerepet kap, és a gyakorló mérkőzések is előtérbe kerülnek.

– A fokozatosság mentén haladunk, fizikailag egyre közelebb kerülünk a játékosok csúcsterheléséhez. A labdás technikai és taktikai edzéseke is egyre nagyobb hangsúlyt fordítunk, a bajnokságig rendelkezésre álló időben igyekszünk összecsiszolni a játékot és az újonnan érkezők szerepét megtalálni a csapaton belül – fogalmazott a szakember.

Ehhez tesznek jó szolgálatot az edzőmérkőzések, melyekből a tervek szerint ötöt játszik le a békési együttes. Az elsőt már most pénteken, amikor is az NB I. B-s újonc, Diósgyőr látogat 17 órás kezdéssel Békésre.