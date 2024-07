Már 2004-ben, Athénban is ott lehetett volna, mert igen jó helyen állt a világranglistán, ám a magyar szövetség nem engedélyezte, hogy elinduljon az utolsó kvalifikációs versenyen. Még a saját költségén sem, holott ő volt a magyar bajnoki címvédő. Ezek után a „sógoroknak” nem sokáig kellett győzködniük, hogy vegye fel az osztrák állampolgárságot. A kvalifikáció azután sikerült, és Simon Agoston néven el is indulhatott Pekingben. (A névváltoztatás oka: az osztrákok képtelenek voltak megbirkózni a Szabolcs névvel). A játékokat megelőző utolsó versenyen kerékpárral hatalmasat bukott, de nem mert kórházba menni, mert attól félt, hogy nem engedik elindulni az olimpián. Ahol azután az 55 versenyző között – több sérüléstől is sújtva – a 38. helyen végzett. Megelőzte a magyar riválisát, de még egy korábbi világbajnokot is.

Ágoston Szabolcs

A pekingi záróünnepség utáni napon – mint szinte mindenki – az osztrákok is hazautaztak, de a szervezők lehetővé tették, hogy néhányan még ott maradjanak pár napig az olimpiai faluban. Ágoston is közéjük tartozott. Erről így mesélt:

– Még maradtam 4 napot, teljesen egyedül egy hétemeletes házban, az olimpia faluban. Ez már önmagában is páratlan élmény volt. Hátha még hozzáteszem: én voltam a legutolsó sportoló, aki a pekingi olimpián elhagyta az olimpiai falut! Méghozzá egy 20 fős önkéntes szervezőcsapat „díszkíséretében…”