Röplabdás körökben még nem dolgozott ugyan Papp Károly, de Békéscsaba egyáltalán nem ismeretlen közeg számára.

– Békéscsabán kezdtem el dolgozni és edzősködni, még 2000-ben a Madách Utcai Iskolában. Azóta több sportágban is tevékenykedtem: labdarúgásban, kézilabdában, atlétikában, de teniszezők, sőt még küzdősportolók felkészülését is segítettem. A szakterületem a sportjátékosok kondicionálása. A BRSE nemcsak Békés megye sportvilágában, hanem országos szinten is kiemelkedő besorolású egyesület, valamint hozzá kapcsolódva a Röplabda Specifikus Módszertani Központ is elindult, azaz szakmai és erkölcsi kihívást is jelent ez a lehetőség – mondta a klub honlapján az edző, aki már munkához is látott.

– Van egy egyszerű, játékelméleti alapelv, ami minden sportágra ráilleszthető olyan markerekkel, amik meghatározzák az eredményességet és a fizikai teljesítményt. Az egyik legfontosabb feladatom az lesz, hogy ezeket a felméréseket augusztusban elvégezzük a játékosoknál, hogy aztán elkészíthessünk egy fejlesztési tervet, ami azt szolgálja, hogy a sportolók hogyan legyenek egyre jobbak, erősebbek, gyorsabbak, robbanékonyabbak. Ez közös projekt lesz a klubvezetéssel és a stábbal.

Papp Károly szakterülete a magas intenzitású edzés, aminek a magyarországi meghonosításában főszerepet vállalt.

– A magas intenzitású edzés egy több évtizedes metódus. Tény, hogy minden játékban az eredményességet döntő mértékben befolyásolja, hogy ki milyen intenzitással tud játszani. Az optimális az lenne, hogy minél magasabbal, minél hosszabb ideig, ennek megvannak az adott sportágra adaptálható gyakorlatai. Ez nem az én találmányom, csak alkalmazom azt a pár évtizedes nemzetközi elméletet és gyakorlatot, amit egyébként bárki megtanulhat. A magyar sportolók egyik kitörési területe ez, minél többet és minél intenzívebben kell edzeniük.

A szakember kitért arra, is, hogy egy felnőtt röplabdameccs akár 2-2,5 órás is lehet, a játékosoknak 20-30 másodpercenként nagyon intenzív és robbanékony mozgást kell elvégezniük. Aki erre csak 40-50 másodpercenként képes, az alulmarad azzal szemben, aki a pálya túloldalán 20-30 másodpercenként meg tudja csinálni ugyanazt.