Az Ónodi Henrietta szívrohamával kapcsolatos információ pénteken látott napvilágot, éppen aznap, amikor Békéscsabán olimpiatörténeti kiállítást tartottak és többek között Békéscsaba díszpolgára, Ónodi Henrietta tárgyait is bemutatták.

Ónodi Henrietta 2008-ban kapott díszpolgári címet Békéscsabán, melyet Vantara Gyula, Békéscsaba akkori polgármesterétől vehetett át Fotó: Lehoczky Péter

Mint korábban beszámoltunk róla, a békéscsabai származású, de Floridában élő tornász olimpiai bajnok, Ónodi Henrietta szívrohamot kapott. Jelenleg kórházban van, kezelésére gyűjtenek.

Ónodi Henrietta életéért aggódnak

Az eseményen Ónodi Henrietta nevelőedzői, Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály is részt vettek. A kiállításon Heni melegítője és a tornadressze is ki volt állítva.

– Ma délelőtt szereztünk tudomást a rossz hírről – mondta érdeklődésünkre Unyatinszkiné Karakas Júlia. – Le vagyunk taglózva, borzasztó, hogy ötvenévesen ilyen súlyos szívrohama volt. Nem is tudom, hogy mit mondjak! Aggódunk érte és gyógyulást kívánunk neki. A hírt az interneten megosztó testvére, Barbara ha jól tudom, éppen hétfőn jönne Magyarországra. Henivel utoljára húsvét hetében váltottunk üzenetet, a levelünkre érkezett is válasz, viszont májusban, amikor az ötvenedik születésnapján köszöntöttük, már nem, ami furcsa is volt.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere péntek délutáni faceboook-bejegyzésében ígérte, hogy Békéscsaba díszpolgárának gyógyíttatásában az önkormányzat is szerepet fog vállalni.

– Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy Békéscsaba díszpolgára, az olimpiai bajnok Ónodi Henrietta néhány hónapja szívinfarktust kapott. Az Egyesült Államokban élő tornászlegenda életmentő műtéten esett át, már túl van az életveszélyen, de rendkívül költséges orvosi rehabilitációra szorul. Ónodi Henrietta testvére, Barbara közösségi gyűjtést szervezett hazánk olimpiai bajnok tornásznője kórházi ellátási költségeinek viselésére. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében jobbulást kívánunk Békéscsaba Díszpolgárának és ígérem, hogy az önkormányzat is részt fog pénzügyileg vállalni Ónodi Henrietta olimpiai bajnok mihamarabbi felépülésében –írta a városvezető.